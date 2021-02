Les prix du gaz augmentent alors que la tempête hivernale ferme les raffineries et perturbe les livraisons de produits. Le carburant à 3 $ arrive-t-il d’ici l’été?

Les prix de l’essence devraient augmenter de 10 à 20 cents le gallon dans les prochains jours après que les tempêtes hivernales ont détruit une douzaine de raffineries au Texas, plafonnant une forte hausse des prix depuis Halloween et annonçant peut-être un mouvement vers 3 $ d’ici l’été en raison de la pandémie. facilite.

Le gaz ordinaire sans plomb coûtait en moyenne 2,54 $ le gallon à l’échelle nationale mercredi, en hausse de deux cents par rapport à la veille, selon AAA.

La tempête a également perturbé les livraisons de colis aux consommateurs et les expéditions de produits aux détaillants, entraînant peut-être une pénurie de certains articles sur les tablettes. Et il a fermé des centaines de magasins et d’usines.

Les pannes de raffinage ont éliminé 3,5 à 4 millions, soit environ 20%, de la capacité de raffinage du pétrole du pays, selon l’application d’économie de carburant GasBuddy et le service d’information sur les prix du pétrole (OPIS). Les raffineries ont été fermées en raison de pannes d’électricité et de pénuries de gaz naturel, qui sont nécessaires pour faire fonctionner les installations, a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique chez OPIS.

Les raffineries ne fonctionnent pas non plus bien à des températures inférieures à zéro, explique Patrick DeHaan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy.

Les prix de gros de l’essence ont légèrement augmenté de 10 à 14 cents le gallon et les prix de détail devraient suivre d’ici lundi, dit Kloza.

60 $ pétrole brut

Les prix à la pompe sont déjà passés de 2,10 $ le gallon à la fin novembre, dit DeHaan. Cela fait suite à une flambée des prix du pétrole brut à la suite des réductions de la production de l’OPEP et de l’anticipation d’un pic de la demande mondiale à la fin du printemps alors qu’un vaccin COVID-19 devient largement distribué, dit DeHaan. Depuis fin octobre, le West Texas Intermediate, le pétrole brut de référence américain, est passé d’environ 35 $ le baril à 61 $.

La faible capacité de raffinage a également fait grimper les prix à la pompe ces derniers mois, selon l’analyste Phil Flynn du Price Futures Group. Les raffineurs ont été aux prises avec une faible demande d’essence aux États-Unis et des marges minces au milieu de la crise sanitaire, alors que les Américains conduisent moins et que le transport aérien recule fortement. Certains raffineurs ont cessé leurs activités tandis que d’autres ont réduit leur capacité en raison à la fois de la faible demande et de la pénurie de main-d’œuvre due au COVID, dit Flynn.

Selon les analystes, les prix de l’essence atteindront probablement en moyenne 2,70 $ le gallon en moyenne, mais devraient se rapprocher des niveaux actuels d’ici mars. Mais Flynn et DeHaan disent que les raffineurs commenceront à passer à des mélanges d’essence d’été plus propres – et plus chers le mois prochain, poussant à nouveau les prix à la hausse.

3 $ de gaz au printemps?

Flynn dit que les vaccinations généralisées et le retour des Américains sur la route pousseront probablement les prix de l’essence à 3 dollars le gallon d’ici la fin du printemps. DeHaan prédit 2,60 $ 2,80 $ mais dit que 3 $ est possible.

«L’ère des bas prix de l’essence est terminée et nous entrons dans une nouvelle ère de prix plus élevés», dit Flynn.

Kloza pense que ces prévisions sont exagérées. Une demande plus forte est déjà intégrée aux prix du brut et il ne pense pas qu’ils augmenteront beaucoup plus. L’OPEP, note-t-il, prévoit d’augmenter sa production d’ici quelques mois.

«Ce n’est pas une marche à 3 $», dit-il. Pour arriver à 3 $, vous devez vraiment obtenir 80 $ le baril. »

Autres effets de la tempête hivernale:

Étagères de magasin vides

En raison de pannes de courant ou de conditions météorologiques extrêmes, de nombreux fabricants ont arrêté leurs activités, une grande partie du transport par camion et par rail a été inutilisée et de nombreux détaillants n’ont pas pu accepter les livraisons, déclare Tracy Rosser, vice-présidente exécutive des opérations de Transplace, une société de conseil en logistique. compagnie.

Au total, environ 20% des expéditions de produits prévues mercredi au Texas, en Louisiane, au Mississippi et en Arkansas n’ont pas eu lieu, dit Rosser. Des snarls ont également commencé à apparaître dans le Massachusetts, le Michigan, New York et l’Ohio.

Dans la semaine ou les deux prochaines, les consommateurs, en particulier dans les États du sud, peuvent ne pas trouver certains articles sur les étagères des magasins, y compris les produits de papier, les conserves et les boissons.

Livraisons de colis Fedex bloquées

Fedex affirme que la tempête a provoqué des perturbations importantes dans son Memphis World Hub, bien qu’elle «continue de transporter les vaccins COVID-19 là où et quand cela est possible». UPS a fermé le tri dans son principal hub de Dallas plus tôt cette semaine, créant des goulots d’étranglement au Texas pour la livraison locale et pour le tri vers d’autres destinations, déclare John Haber, PDG de Spend Management Experts, une société de conseil en chaîne d’approvisionnement.

Walmart, fermetures de magasins CVS

CVS a fermé environ 600 magasins dans les États touchés par des pannes de courant, principalement au Texas, en Oklahoma et en Louisiane. Walmart a fermé jusqu’à 500 magasins dans le sud et le Midwest, dit Haber. Walgreen a fermé environ 200 magasins au Texas, selon le New York Times.

Fermetures d’usines GM

General Motors a interrompu la production de son usine de ramassage très rentable de Fort Wayne, Indiana, ainsi que de trois autres usines, affectant environ 4 800 travailleurs. Ford Motor Co. a arrêté la production de ses F-150 et de ses fourgons de transport à chaud pendant une semaine complète à Kansas City, Missouri. Toyota Motor Manufacturing a mis au ralenti la production de ses camionnettes Tundra et Tacoma à San Antonio, Texas. Et Nissan North America a déclaré que la production du premier et du deuxième quart de travail dans ses quatre usines américaines avait été temporairement suspendue pour la deuxième journée consécutive.

