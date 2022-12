Les prix du cuivre – traditionnellement un baromètre de l’économie mondiale – devraient monter en flèche l’année prochaine

Le métal – utilisé dans de nombreux secteurs – a également connu une année 2022 difficile en raison du resserrement de la politique monétaire américaine, de la crise énergétique résultant de la guerre de la Russie en Ukraine et de la combinaison par la Chine de verrouillages stricts de Covid-19 et d’un marché immobilier faible. Les prix du cuivre au LME ont culminé à plus de 10 600 $/t en mars de cette année.

Cependant, cela ne s’est pas concrétisé, et Goldman a souligné que le marché des cathodes est resté en “déficit évident (estimation GS de 210 kt contre 131 kt auparavant), les stocks visibles mondiaux tombant à leur plus bas niveau en 14 ans”, a déclaré le stratège des métaux Nick Snowdown. a dit.

Certaines des plus grandes banques de Wall Street ont suggéré ces dernières semaines qu’une combinaison de resserrement de l’offre à court terme et de demande liée à la transition énergétique à long terme poussera le métal rouge vers le nord à partir d’ici.

Les stratèges des matières premières de la Bank of America estiment que le cuivre pourrait grimper à 12 000 $/t au deuxième trimestre 2023, compte tenu des bonnes circonstances. Un tel scénario nécessiterait un pivot de la Réserve fédérale américaine vers un resserrement monétaire moins agressif, limitant la hausse du Dollars américain et que la demande reste soutenue à mesure que la transition énergétique prévue s’accélère.

Goldman a relevé la semaine dernière ses prévisions sur 12 mois à 11 000 $/t contre 9 000 $/t et a relevé ses prévisions de prix moyen à 9 750 $/t pour 2023 et 12 000 $/t en 2024.

« Pour aller plus loin… Les dépenses de réseau de la Chine ont compensé la faiblesse de l’économie au sens large : en effet, la construction de l’infrastructure électrique a complètement compensé la faiblesse du marché du logement », a déclaré Widmer, ajoutant que la question clé à l’avenir était de savoir s’il s’agissait d’un ponctuel ou le début d’une tendance structurelle.

Il a également noté que la corrélation entre la demande mondiale de cuivre et la croissance de la production industrielle s’est effondrée au cours de la dernière année et demie.

“À notre avis, cela confirme dans une certaine mesure que les dépenses vertes ont déjà soutenu la demande mondiale de cuivre et les marchés physiques”, a déclaré Widmer.

Les données rassemblées par Bank of America sur les taux de croissance de la demande des secteurs liés aux politiques de zéro net ont indiqué une augmentation de la consommation de cuivre de 4,5 % d’une année sur l’autre jusqu’en 2030. En revanche, la croissance de la demande potentielle a été de 2,1 % au cours des deux dernières décennies. , nota Widmer.

Consensus plus prudent

Bien qu’ils adoptent une vision plus prudente pour refléter un sentiment de marché plus faible à la suite du ralentissement économique mondial attendu, les stratèges de Fitch Ratings ont suggéré la semaine dernière que tout coup porté au cuivre serait compensé par “des facteurs favorables à l’offre et à la demande à court et moyen terme”.

“Nous prévoyons une augmentation modérée de la consommation mondiale de cuivre primaire d’environ 2 % en 2023, similaire à 2022. L’approvisionnement des mines augmentera d’environ 4 % en 2023, bien que des perturbations puissent affecter cela”, ont-ils déclaré dans une note de recherche.

“Un marché étroitement équilibré et des stocks mondiaux de cuivre minimaux (moins de deux semaines de consommation) soutiendront les prix en 2023. Les perspectives à plus long terme du cuivre sont soutenues par la demande de la transition énergétique.”