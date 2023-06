Avez-vous un magasin de vêtements, un café ou un salon de coiffure préféré? Votez pour vos favoris dans ces catégories en plus dans The Times Readers Choice Awards for Excellence 2023. Nommez vos favoris jusqu’au 11 juin 2023. Ensuite… Revenez voter du 14 juin au 22 juin. Vous pouvez voter une fois par jour par catégorie ! Les gagnants seront publiés en juillet.

CLIQUEZ ICI POUR NOMINER VOS FAVORIS