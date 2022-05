Les prix du carburant sont un problème pour les entreprises et les consommateurs — Pourquoi les coûts sont si élevés

“Le diesel est vraiment le carburant économique. C’est la pierre angulaire de l’économie, des transports, de l’électricité dans certains cas… il est donc vraiment intégré à l’activité économique et il est filtré à travers tant de biens et de services.”

La flambée des prix de l’essence est impossible à manquer et au sommet de l’esprit des consommateurs alors que les panneaux d’affichage annoncent que l’essence coûte maintenant 4 $, ou 5 $, voire plus de 6 $ le gallon à certains endroits.

La flambée des prix de l’essence est due, en grande partie, à la flambée des prix du pétrole. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est le dernier catalyseur pour pousser le brut à la hausse, mais les prix étaient déjà en mouvement avant la guerre.

Même avant Covid, les producteurs d’énergie ont réduit leurs investissements et leurs projets moins rentables sous la pression des prix bas et des actionnaires institutionnels exigeant des rendements plus élevés.

Ensuite, les producteurs ont encore réduit leur production pendant les affres de la pandémie, lorsque le besoin de produits pétroliers est tombé d’une falaise. Les gens n’allaient nulle part et les entreprises étaient fermées, de sorte qu’il fallait beaucoup moins de carburant. La demande a chuté si soudainement que Le brut West Texas Intermediate, la référence pétrolière américaine, s’est brièvement échangé en territoire négatif.

Les économies ont rouvert depuis, la fabrication a repris et les gens conduisent et volent à nouveau. Cela a entraîné une forte augmentation de la demande et un marché pétrolier de plus en plus tendu à partir de l’automne dernier. En novembre, le président Joe Biden a exploité la réserve stratégique de pétrole dans un effort coordonné avec d’autres pays, dont l’Inde et le Japon, dans le but de calmer les prix. Mais le soulagement fut de courte durée.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a secoué un marché de l’énergie déjà fragile.

Le pétrole américain a atteint son plus haut niveau depuis 2008 le 7 mars, dépassant les 130 dollars le baril. La Russie est le plus grand exportateur de pétrole et de produits au monde, et l’Union européenne en dépend pour le gaz naturel. Alors que les États-Unis, le Canada et d’autres ont interdit les importations de pétrole russe peu de temps après l’invasion, l’Union européenne a déclaré qu’elle ne pouvait pas le faire sans conséquences néfastes.

Maintenant, le bloc tente de mettre en place une sixième série de sanctions contre la Russie qui comprend le pétrole, bien que la Hongrie fasse partie de ceux qui repoussent.