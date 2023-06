Les prix du cacao s’envolent, les prix du chocolat pourraient être plus élevés

NEW YORK –

Si vous avez la dent sucrée, prenez note : les prix du cacao ont grimpé en flèche – et cela pourrait faire grimper les prix du chocolat.

Des prix plus élevés peuvent être utiles pour les producteurs de cacao en difficulté. Mais ces prix, ainsi que les prix élevés d’autres ingrédients clés du chocolat, pourraient ne pas être une bonne nouvelle pour les acheteurs de bonbons qui surveillent leur budget.

Jusqu’à présent cette année, les contrats à terme sur le cacao ont augmenté d’environ 21 %. Comme c’est souvent le cas, la hausse des prix est due à une demande supérieure à l’offre.

Cette saison, les rendements de cacao sont décevants, probablement en raison des maladies des cultures et des fortes pluies. Et la saison prochaine, les prévisionnistes s’attendent à un autre déficit en raison d’El Niño, un phénomène naturel dans l’océan Pacifique tropical, qui apporte généralement des températures mondiales plus chaudes – de mauvaises conditions pour la culture du cacao.

Pendant ce temps, la demande est restée forte, en particulier en Europe et en Asie, a noté Paul Joules, analyste des matières premières pour Rabobank qui se concentre sur les marchés du cacao et des produits laitiers.

L’APPROVISIONNEMENT CHUTE

Au départ, les prévisionnistes prévoyaient une bonne offre cette année, a déclaré Joules. Mais il y a quelques mois, ils ont réalisé que l’offre ne suivait pas les attentes.

« Par rapport à l’année cacaoyère 2021/22, la campagne cacaoyère 2022/23 se dirige vers un déficit d’approvisionnement en raison d’une réduction de la production », selon le rapport mensuel d’avril de l’Organisation internationale du cacao.

Les maladies des cultures peuvent être responsables des résultats décevants.

« Ce que nous avons vu était, potentiellement, plus de cas de maladie des pousses enflées », a expliqué Joules. Le virus de la pousse gonflée du cacao est propagé par des insectes et se caractérise par des tiges gonflées, entre autres symptômes. Cela a entravé la production dans les pays fournisseurs de cacao pendant des années. Pour lutter contre cette maladie mortelle, les agriculteurs doivent souvent déraciner les arbres malades et planter des remplaçants. Cela peut prendre des années pour que ces nouveaux arbres atteignent leur production maximale, a noté Joules.

D’autres facteurs peuvent avoir contribué à la baisse du rendement, a-t-il dit, comme le vieillissement des arbres qui ne produisent pas autant de cacao.

De fortes pluies en Côte d’Ivoire, premier fournisseur mondial de cacao, pourraient également retarder les récoltes au printemps et à l’automne, a déclaré l’Organisation du cacao, ajoutant que la pluie et l’humidité rendent plus probable que les maladies des cultures puissent affecter négativement la récolte.

Et en plus des complications de cette année, El Niño menace la récolte de la saison prochaine.

EL NIÑO AGGRAVE LES CONDITIONS

La Côte d’Ivoire pourrait voir sa principale récolte de cacao « souffrir car les conditions climatiques d’El Niño devraient se renforcer », a averti un récent article de Gro Intelligence, qui analyse les données agricoles.

Le mauvais temps dans la région a des implications majeures pour le marché mondial du cacao. La Côte d’Ivoire est responsable de près de la moitié des fèves de cacao mondiales, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria contribuant ensemble à environ un quart de l’approvisionnement mondial, selon Gro Intelligence.

À cause de cela, il y a « un impact démesuré des conditions météorologiques de la région sur les prix et l’offre mondiaux de cacao », selon le message de Gro Intelligence.

L’augmentation des prix pourrait offrir un certain soulagement aux agriculteurs en difficulté.

Tony’s Chocolonely, une entreprise de chocolat basée à Amsterdam qui vise à réduire l’exploitation dans la chaîne d’approvisionnement du cacao, se réjouit de voir les prix augmenter.

« Nous sommes très heureux que les prix du cacao augmentent », a déclaré Pascal Baltussen, responsable de l’impact et des opérations chez Tony’s. « Les prix du cacao sont bien trop bas pour que les producteurs de cacao d’Afrique de l’Ouest puissent gagner leur vie. »

Les contrats à terme sur le cacao sont utilisés pour déterminer les prix payés aux agriculteurs pour le cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana. Avec des prix plus élevés sur le marché à terme, « il y a bon espoir que le prix revenant à l’agriculteur aura un impact positif », a déclaré Alex Assanvo, secrétaire exécutif de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana, un partenariat entre la Côte d’Ivoire, ou la Côte d’Ivoire, et le Ghana qui vise à établir un marché durable du cacao et plus de sécurité pour les agriculteurs.

Des prix à terme plus élevés sont bons, mais ils ne dureront pas longtemps, a-t-il noté. « Le prix augmente, (mais) il baissera très bientôt, probablement », a-t-il déclaré, sur la base des tendances historiques. Pour contribuer à créer un environnement plus stable pour les agriculteurs, le groupe a travaillé à l’élaboration d’un différentiel de revenu vital, qui est facturé en plus des prix du marché pour aider à compenser la volatilité.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS

Comme d’autres confiseurs, Tony’s a été frappé par la hausse des prix des matières premières, non seulement pour le cacao, mais également pour d’autres ingrédients, comme le sucre. Dans l’ensemble, ces augmentations ont incité l’entreprise à augmenter ses prix.

Plus tôt cette année, Tony’s a augmenté ses prix américains pour les détaillants d’environ 8 %, la première hausse depuis son lancement sur le marché américain en 2015, selon la société. Baltussen n’a pas partagé les futurs plans de tarification de l’entreprise.

D’autres compagnies de chocolat ont également augmenté leurs prix. Et la hausse des prix du cacao signifie que d’autres hausses de prix pourraient se produire.

Les contrats de cacao sont longs, de sorte que les prix plus élevés n’ont probablement pas encore atteint les acheteurs. Mais les chocolatiers finiront probablement par payer plus pour le cacao.

Lors d’un appel aux analystes en avril, le directeur financier de Hershey, Steven Voskuil, a déclaré que « le cacao et le sucre en particulier évoluent dans la mauvaise direction », sans commenter spécifiquement les prix. « Nous nous attendons à voir potentiellement plus d’impact en ’24 qu’en ’23 », des augmentations de prix de ces ingrédients, a-t-il déclaré.

Hershey a refusé de commenter cette histoire sur les futures actions de tarification. Mais Joules soupçonne que les consommateurs pourraient bien voir l’effet des coûts plus élevés.

« Je ne pense pas que le consommateur ait encore vu toute l’ampleur de l’impact », a-t-il déclaré. Une fois les nouveaux contrats mis en place, « c’est alors que nous verrons toute l’ampleur de la hausse des prix pour les consommateurs ».

Toute augmentation viendrait s’ajouter aux prix déjà élevés du chocolat au détail.

Au cours de l’année jusqu’au 29 avril, par rapport à la même période l’année précédente, les prix du chocolat ont augmenté de 14,5 % en moyenne, selon les données du NIQ, qui suit les ventes au détail aux États-Unis.



– Laura Paddison et Rachel Ramirez de CNN ont contribué à ce rapport.