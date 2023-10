Les prix du Brent et du WTI bondissent après l’attaque du Hamas contre Israël

Des lumières illuminent l’usine de traitement de la raffinerie de gaz à condensats de la Persic Gulf Star Co. (PGSPC) à Bandar Abbas, en Iran, le mercredi 9 janvier 2019.

« Dans le cas contraire, et comme l’histoire l’a montré, la réaction positive des prix du pétrole a tendance à être temporaire et facilement éclipsée par d’autres forces du marché », a-t-il écrit dans une note quotidienne. Le conflit ne met directement en danger aucune source majeure d’approvisionnement en pétrole, a-t-il ajouté.

« Pour que ce conflit ait un impact durable et significatif sur les marchés pétroliers, il doit y avoir une réduction durable de l’approvisionnement ou du transport du pétrole », a déclaré Vivek Dhar, directeur de la recherche sur les matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank.

Bien qu’il y ait une flambée des prix du brut, les analystes estiment qu’il s’agira d’une réaction instinctive et probablement temporaire.

Samedi à l’aube, lors d’une grande fête juive, le groupe militant palestinien Hamas a lancé une infiltration sur plusieurs fronts en Israël – par voie terrestre, maritime et aérienne, à l’aide de parapentes. L’attaque a eu lieu quelques heures après que des milliers de roquettes ont été envoyées depuis Gaza vers Israël.

Aucune des deux parties n’est un acteur pétrolier majeur. Israël possède deux raffineries de pétrole d’une capacité combinée de près de 300 000 barils par jour. Selon le Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), le pays ne possède « pratiquement aucune production de pétrole brut et de condensats ». De la même manière, les territoires palestiniens ne produisent pas de pétrole, selon les données de L’EIE montre.

Cependant, le conflit se situe aux portes d’une région clé pour la production et l’exportation de pétrole pour les consommateurs mondiaux.

Et l’Iran, riche en pétrole, constitue une préoccupation majeure du marché.

« Si les pays occidentaux associent officiellement les renseignements iraniens à l’attaque du Hamas, alors l’approvisionnement et les exportations de pétrole de l’Iran seront confrontés à des risques imminents de baisse », a déclaré Dhar.

Les exportations de pétrole en provenance d’Iran ont été limitées depuis que l’ancien président américain Donald Trump a mis fin en 2018 à un accord nucléaire et a réimposé des sanctions visant à réduire les revenus de Téhéran.

« Sous l’encouragement des États-Unis et des négociations nucléaires secrètes, l’Iran a vu ses exportations et sa production de pétrole augmenter de quelque 600 kb/j pour atteindre 3,2 m de production entre fin 2022 et mi-2023 », a déclaré Citi dans une note.