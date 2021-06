Les prix du bois ont plongé de plus de 40% en juin, la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée

À leur apogée le 7 mai, les prix du bois d’œuvre ont atteint un sommet historique de 1 670,50 $ par millier de pieds-planche, ce qui était plus de six fois supérieur à son creux pandémique d’avril 2020.

Après un rallye à couper le souffle ce printemps, les prix du bois d’œuvre sont redescendus sur terre alors que l’offre augmentait, que les actions spéculatives se sont refroidies et que la demande de construction de logements s’est relâchée. Les contrats à terme sur le bois d’œuvre ont chuté de 42% rien qu’en juin, au rythme de son pire mois jamais enregistré depuis 1978. Le produit de construction a baissé de plus de 13% en 2021, se dirigeant vers le premier semestre négatif depuis 2015.

Le renversement rapide du rallye de plusieurs mois du bois d’œuvre est survenu alors que les Américains ont recommencé à partir en vacances au milieu de la réouverture économique au lieu d’entreprendre des projets de rénovation et de construction. Beaucoup de ceux qui craignent une inflation persistante ont également été rassurés par la baisse drastique des prix face au ralentissement de la demande.

« Cette baisse suggère que la cause de cette inflation – l’inadéquation de l’offre et de la demande – ne durera pas éternellement », a déclaré Brad McMillan, CIO chez Commonwealth Financial Network. « Au fur et à mesure que les fournisseurs de toutes les industries se ressaisissent, ces pénuries s’estomperont, ainsi que l’inflation. Cela semble se produire pour le bois d’œuvre maintenant et se produira pour d’autres intrants plus tard. »

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré mardi que leurs vérifications de canaux suggéraient une hésitation croissante des consommateurs à l’égard de certains projets de rénovation domiciliaire étant donné le choc de la hausse rapide des prix de certaines matières premières cette année, notamment le bois d’œuvre.

Plus tôt cette année, les prix du bois d’œuvre ont explosé en raison d’une combinaison d’une offre réduite en raison des fermetures d’usines et d’une demande croissante de maisons neuves et améliorées. À un moment donné, la pénurie de bois d’œuvre a fait augmenter le prix moyen d’une nouvelle maison unifamiliale de près de 36 000 $, selon la National Association of Home Builders.

Le marché du logement brûlant a également connu une pénurie record de logements existants disponibles. En avril, environ 1 maison sur 4 à vendre était nouvellement construite, la part la plus élevée jamais enregistrée. Historiquement, les maisons neuves représentent environ 1 maison sur 10.

Récemment, il y a eu des signes de ralentissement du boom immobilier. La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires a chuté de 6,9 ​​% la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en près d’un an et demi.

Désormais, les prix à terme du bois d’œuvre sont sur la bonne voie pour leur sixième perte hebdomadaire consécutive, effaçant tout son rallye de 2021. Le prix a augmenté de 1,7% mercredi à 770,80 $ par millier de pieds-planche.

« C’était une bulle mais c’est encore le double là où c’était avant Covid », a déclaré Peter Boockvar, CIO chez Bleakley Advisory Group. Pourtant, Boockvar pense que ce n’est pas parce que la bulle du bois a éclaté que la menace de l’inflation n’est pas réelle.

L’investisseur a souligné l’indice CRB des produits industriels bruts, qui est actuellement à son plus haut niveau depuis 10 ans. L’indice suit les matériaux qui ne se négocient pas sur une bourse à terme et reflète ainsi mieux l’offre et la demande réelles et non le comportement des spéculateurs.