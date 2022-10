Les prix du blé montent en flèche alors que la Russie menace l’approvisionnement mondial en se retirant de l’accord sur les céréales

Les prix du blé ont bondi lundi après que la Russie se soit retirée de son accord d’exportation de céréales avec l’Ukraine.

La Russie s’est retirée de l’accord samedi après avoir affirmé que des drones avaient attaqué sa flotte de la mer Noire.

Les prix à terme du blé ont bondi de 7,7 %, tandis que les prix du maïs et du soja ont également augmenté.

Les contrats à terme sur le blé ont bondi lundi après que le retrait de la Russie d’un accord d’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire a menacé l’approvisionnement alimentaire mondial.

La référence du Chicago Board of Trade contrat blé a grimpé jusqu’à 7,7 % à plus de 893 $ le boisseau lundi matin, mais a légèrement baissé à 5,9 % pour s’échanger à 878,50 $ le boisseau au dernier contrôle.

Les Nations Unies avaient négocié un accord en juillet pour permettre à la Russie d’exporter les céréales et les engrais ukrainiens via les ports de la mer Noire, dans le but de réduire l’inflation mondiale des prix alimentaires.

Mais la Russie a déclaré samedi qu’elle se retirerait de l’accord pour une “durée indéterminée” car elle ne pouvait pas “garantir la sécurité des navires civils” contre ce qu’elle prétend être des attaques de drones ukrainiens.

L’Ukraine est souvent qualifiée de « grenier à blé de l’Europe » en raison de sa part de marché élevée dans les exportations de blé, de maïs et de céréales.

Son exclusion des marchés alimentaires mondiaux par la Russie fera grimper les prix et augmentera le risque de famine dans le monde en développement, ont averti les analystes.

« Cette décision sape les efforts visant à atténuer une crise alimentaire mondiale », a déclaré lundi le directeur général de la Deutsche Bank, Jim Reid, dans une note de recherche.

Les dirigeants mondiaux ont également condamné la dernière décision de la Russie.

Le président américain Joe Biden a déclaré que son retrait était “purement scandaleux” et susceptible d’augmenter les taux de famine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé à l’expulsion de la Russie du groupe de pays du G20.

“Il s’agit d’une tentative totalement transparente de la part de la Russie de revenir à la menace d’une famine à grande échelle pour l’Afrique, pour l’Asie”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo samedi.

Les contrats sur le blé n’étaient pas le seul actif basé sur l’alimentation qui a été resserré par la sortie de la Russie de l’initiative de la mer Noire.

Contrats à terme sur le maïs a augmenté de 2,8 % à 7 $ le boisseau lundi, tandis que soja bondi de 1,2 % à 1 424 $ le boisseau.