Les prix du blé chutent au niveau observé pour la dernière fois avant l’invasion de l’Ukraine

Les prix du blé ont chuté vendredi, revenant à des niveaux jamais vus avant l’invasion russe de l’Ukraine à la suite d’un accord historique visant à débloquer les exportations ukrainiennes de céréales de la mer Noire.

À Chicago, le prix du blé pour livraison en septembre a chuté de 5,9 % à 7,59 dollars le boisseau, ce qui équivaut à environ 27 kilogrammes et à la clôture la plus basse depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février.

Sur Euronext, les prix du blé pour livraison en septembre ont chuté de 6,4% à 325,75 dollars la tonne.

L’accord de vendredi entre Kyiv et Moscou – par le biais de la médiation des Nations Unies et de la Turquie – établit des couloirs sûrs le long desquels les navires ukrainiens peuvent entrer et sortir de trois ports désignés de la mer Noire à Odessa et autour.

La Russie et l’Ukraine produisent ensemble environ 30 % des exportations mondiales de blé.

Jusqu’à 25 millions de tonnes de blé et d’autres céréales ont été bloquées dans les ports ukrainiens par des navires de guerre russes et des mines terrestres posées par Kyiv pour éviter un assaut amphibie redouté.

Malgré la baisse des prix du blé vendredi, les analystes ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de l’accord à contourner les réalités du conflit acharné entre la Russie et l’Ukraine, au milieu des doutes quant à la volonté de Moscou de mettre en œuvre l’accord.

“Je suis toujours sceptique et je ne pense pas être le seul à remettre en question le fait que cela déplacera réellement beaucoup de céréales”, a déclaré Michael Zuzolo, président de Global Commodity Analytics & Consulting.

Mais Zuzolo a déclaré que les prix du blé n’auraient peut-être plus beaucoup à baisser, étant donné que les conditions de sécheresse frappent la production dans certaines autres parties de l’Europe.