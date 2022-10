Les prix du blé augmentent de 6% après le retrait de la Russie de l’accord d’exportation de céréales

Des agriculteurs récoltent du blé à Druzhkivka, en Ukraine, le 7 août 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les prix mondiaux du blé ont fortement augmenté lundi après le retrait de la Russie de l’accord d’exportation de céréales de la mer Noire au cours du week-end. Le contrat de blé le plus actif au Chicago Board of Trade a bondi de 5,8 % à 8,77 $ le boisseau vers 6 h HE après avoir atteint un sommet de 8,93 $ le boisseau. Les prix du maïs et du soja ont également augmenté, mais dans une moindre mesure, les contrats à terme sur le maïs ayant augmenté de 2,6 % et les contrats à terme sur le soja, en hausse de 0,7 %.

Ces augmentations interviennent après que la Russie a annoncé samedi qu’elle suspendait sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui permettait l’exportation de produits agricoles vitaux depuis plusieurs ports ukrainiens. La Russie a annoncé qu’elle se retirait de l’accord pour une durée indéterminée après avoir accusé l’Ukraine d’une attaque de drone “massive” contre la flotte de la mer Noire à Sébastopol en Crimée. L’Ukraine n’a pas dit si elle était responsable de l’attaque et Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le retrait de la Russie de l’initiative était “plutôt prévisible”. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré, quant à lui, que la Russie avait suspendu sa participation à l’accord sur les céréales sous “un faux prétexte d’explosions à 220 kilomètres du corridor céréalier” et qu’en faisant cela, elle bloquait “deux millions de tonnes de céréales sur 176 navires”. déjà en mer.” Zelenskyy et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba ont accusé la Russie d’avoir commencé à saboter l’accord sur les céréales en septembre. CNBC a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires. L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a riposté aux accusations de Washington selon lesquelles la Russie aggrave le problème alimentaire mondial. Antonov a déclaré aux médias russes samedi que les “actions imprudentes” de Kyiv avaient amené Moscou à suspendre la mise en œuvre de l’accord sur les céréales.

Une photographie montre des obstacles antichars sur un champ de blé dans une ferme de la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, le 11 juin 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Génia Savilov | AFP | Getty Images

Depuis le début de la guerre en février, Moscou est accusée d’avoir militarisé des exportations clés telles que le gaz et le blé, à la fois dans le but de faire pression sur la communauté internationale et pour obtenir un allégement des sanctions. Moscou a nié cela et a accusé l’Ukraine d’exploiter ses eaux, empêchant ainsi l’exportation en toute sécurité de produits agricoles tels que le blé, le maïs et le colza sur lesquels de nombreux pays comptent. De nombreux navires céréaliers qui ont quitté l’Ukraine ces derniers mois, dans le cadre de l’accord sur les céréales, étaient à destination des ports européens et africains. Le président ukrainien a déclaré dimanche soir que le retrait de Moscou de l’initiative céréalière, qui devait de toute façon être renégociée en novembre, aggraverait une crise alimentaire mondiale avec des pays d’Afrique, et notamment l’Éthiopie, menacés d’une grave famine.

Une vue aérienne du cargo sec Razoni battant pavillon de la Sierra Leone qui a quitté le port d’Odessa lundi, arrivant à l’entrée de la mer Noire du détroit du Bosphore, à Istanbul, en Turquie, le 3 août 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

La décision de Moscou était “une intention absolument transparente de la Russie de renvoyer la menace d’une famine à grande échelle en Afrique et en Asie”, a déclaré Zelenskyy dimanche, ajoutant que “l’accès à la nourriture s’est en fait détérioré pour plus de sept millions de consommateurs”.

“La nourriture doit couler”