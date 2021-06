Les prix du bitcoin baissent après que le FBI a récupéré la rançon cryptographique de Colonial Pipeline

Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, MacKenzie Sigalos décompose le dernier virage du bitcoin après que le FBI ait récupéré la plupart de la rançon du groupe criminel payé par Colonial Pipeline Darkside. De plus, Jeff Cox plonge dans les craintes de hausse de l’inflation alors que la Deutsche Bank lance un grave avertissement.

Bitcoin baisse de 7% après que les États-Unis ont saisi la plupart de la rançon du pipeline colonial

Le prix du Bitcoin a encore baissé mardi. La raison de cette décision n’était pas claire, mais elle peut être liée à des inquiétudes concernant la sécurité de la crypto-monnaie après que les responsables américains aient réussi à récupérer la plupart des rançons versées aux pirates qui ont ciblé Colonial Pipeline. Des documents judiciaires indiquent que les enquêteurs ont pu accéder au mot de passe de l’un des portefeuilles Bitcoin des pirates. L’argent a été récupéré par un groupe de travail récemment lancé à Washington, créé dans le cadre de la réponse du gouvernement à une augmentation des cyberattaques. La plus grande crypto-monnaie du monde a glissé de plus de 7 % à 7 h 30 HE à un prix de 32 936 $, selon les données de Coin Metrics. Les pièces numériques plus petites ont également chuté, l’éther chutant de plus de 7 % à 2 512 $ et le XRP perdant également environ 7 %.

La Deutsche Bank met en garde contre l’arrivée d’une « bombe à retardement » mondiale en raison de la hausse de l’inflation

L’inflation peut sembler être un problème qui va disparaître, mais elle est plus susceptible de persister et de conduire à une crise dans les années à venir, selon un avertissement des économistes de la Deutsche Bank. Dans une prévision qui est bien en dehors du consensus des décideurs politiques et de Wall Street, Deutsche a émis un avertissement grave selon lequel se concentrer sur la relance tout en rejetant les craintes d’inflation s’avérera être une erreur, sinon à court terme, puis en 2023 et au-delà. L’analyse pointe en particulier du doigt la Réserve fédérale et son nouveau cadre dans lequel elle tolérera une inflation plus élevée dans l’intérêt d’une reprise complète et inclusive. L’entreprise soutient que l’intention de la Fed de ne pas resserrer sa politique tant que l’inflation n’affichera pas une hausse soutenue aura des effets désastreux.

Clover Health partage le double de la session à un moment donné alors que la manie du commerce de détail de Reddit se propage