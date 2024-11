Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’économie de guerre de la Russie était bien équilibrée pour fournir à la fois des armes et du beurre, mais le prix du beurre lui-même monte en flèche alors que la montée de l’inflation fausse certains pans de l’économie.

Le prix du bloc de beurre a augmenté de 25,7 pour cent depuis décembre, selon le service statistique de l’État.

Les journalistes de Reuters ont découvert que les factures d’achat montraient que le prix d’un paquet de beurre de qualité supérieure Brest-Litovsk à Moscou avait augmenté de 34 pour cent depuis le début de l’année pour atteindre 239,96 roubles (3,41 dollars canadiens).

« L’Armageddon du beurre s’intensifie ; nous ne serions pas surpris si le beurre se reproduisait comme l’année dernière avec les œufs », ont prévenu les économistes de la chaîne populaire russe MMI Telegram, faisant référence à une hausse antérieure des prix des œufs qui avait alarmé les consommateurs.

Mesures antivol dans les magasins

La forte hausse des prix a provoqué une vague de vols de beurre dans certains supermarchés, selon les médias russes, et certains détaillants ont commencé à vendre des blocs individuels de beurre à l’intérieur de contenants en plastique pour dissuader le vol à l’étalage.

Des clients sont vus faire leurs courses dans un magasin de Saint-Pétersbourg, en Russie, le mois dernier. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Les autorités, qui ont déployé de grands efforts pour garantir que la guerre en Ukraine n’affecte pas la vie quotidienne de la population, surveillent de près la situation.

Dmitri Patrushev, vice-Premier ministre chargé de l’agriculture, a déclaré le 23 octobre que le gouvernement surveillerait les prix du beurre. Il a rencontré d’importants producteurs et détaillants de produits laitiers et a déclaré que les importations étaient en train d’augmenter.

Les prix du lait ont également grimpé, tout comme les salaires, les taux d’intérêt, le carburant et les transports – autant d’éléments de prix pour le beurre. Les importations de beurre en provenance de Biélorussie ne sont pas suffisantes et la Russie s’attend donc à une importante livraison de Turquie, voire d’Iran et d’Inde, ont rapporté les médias russes.

Les prix d’autres produits alimentaires augmentent également

Les journalistes de Reuters qui ont visité trois supermarchés de Moscou ont trouvé les étagères bien garnies de différentes marques de beurre à différents prix.

Mais certains acheteurs se sont plaints.

« En particulier, le prix du beurre a augmenté, ainsi que celui de certains fruits et légumes. Les pommes de terre et le chou sont très chers », a déclaré Elena, une retraitée moscovite. Cependant, elle avait pu trouver des concombres et du sarrasin bon marché.

Vue d’un marché alimentaire à Moscou en septembre. (Alexandre Zemlianichenko/Associated Press)

Dans un autre supermarché, Sergueï Popov s’est dit inquiet.

« Chaque matin, nous devons manger du beurre au petit-déjeuner. Nous achetons du lait, du fromage, des saucisses, des œufs et du pain. Et où sont passés ces 1 500 roubles (21,34 dollars canadiens) ? C’est très cher. On ne sait pas pourquoi les prix augmentent, » dit-il.

Poutine a fait grand cas de la résilience de l’économie russe et a évoqué la relation entre les « canons » et le « beurre » après il a nommé un économisteAndrei Belousov, à la tête du ministère de la Défense plus tôt cette année.

Défier les attentes occidentales

L’économie américaine, estimée à 2 000 milliards de dollars, a jusqu’à présent dépassé les attentes : peu après que Poutine a envoyé des troupes en Ukraine en 2022, les économistes occidentaux prédisaient son effondrement imminent.

Au lieu de cela, malgré les sanctions occidentales les plus sévères imposées à un grand pays, sa croissance a été plus rapide que celle des États-Unis et de presque tous les grands pays européens.

ATTRIBUER | Les sanctions et l’économie russe : Pourquoi les sanctions n’ont pas écrasé l’économie russe La Russie a été frappée par environ 16 000 sanctions internationales depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine, mais son économie n’est pas au point mort. Briar Stewart, de CBC, explique comment l’entreprise parvient à rester à flot – avec beaucoup d’aide de la Chine.

Toutefois, les prix augmentent désormais, tout comme les taux d’intérêt, qui la banque centrale a augmenté à 21 pour cent le 25 octobre, leur plus haut niveau depuis 2003. La banque centrale prévoit une inflation de 8,0 à 8,5 pour cent cette année.

Alors qu’elle lutte contre l’Ukraine soutenue par l’Occident, la Russie dépense plus en matière de défense que jamais depuis la guerre froide – et cela fait grimper les prix même si le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 3,6 % cette année.

Jim O’Neill, l’ancien économiste en chef de Goldman Sachs qui a inventé en 2001 le terme « BRIC » – faisant référence aux puissances économiques montantes du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine – s’est demandé dans quelle mesure la situation était durable.

« Tout cela est dû aux énormes dépenses russes en matière de défense », a déclaré O’Neill à Reuters à propos de la situation macroéconomique globale. « Je pense donc que les perspectives à moyen terme et à long terme sont assez sombres. »