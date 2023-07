Les prix divulgués indiquent une petite bosse pour le Galaxy Z Flip5, une augmentation plus significative pour le Z Fold5

Le Samsung Unpacked pour les pliables Galaxy de nouvelle génération est encore dans quelques semaines, mais les fuites ne manquent pas. Même Samsung est impatient et accepte désormais les premières réservations. Nous avons précédemment résumé les fuites pour le Galaxy Z Flip5 et pour le Galaxy Z Fold5 si vous avez besoin d’un rappel. Une chose qui est restée pour la plupart un mystère était le prix.

Publication désormais française Dealabs a partagé une fuite sur les prix locaux des deux pliables. À partir du Galaxy Z Flip5, il n’y a aucune mention d’un modèle de 128 Go – soit ce détail n’a pas fui, soit Samsung déplacera la base jusqu’à 256 Go. Quant au modèle 256 Go, il fait face à une modeste hausse de prix de 30 € et coûtera 1 200 €, celui de 512 Go coûtera 50 € de plus. Ce n’est pas aussi grave que la fuite précédente, qui évaluait le modèle 128 Go à 1 300 €.

Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy Z Flip5 Différence

128 Go 1 110 € ? ?

256 Go 1 170 € 1 200 € + 30 €

512 Go 1 290 € 1 340 € + 50 €





Le flip sera disponible en quatre coloris : Graphite, Cream, Lavender et Water Green. Il devrait y en avoir quelques autres, la société réserve généralement quelques teintes exclusives à Samsung.com. Le Z Flip5 fera probablement également partie du programme Bespoke.

Passant au Galaxy Z Fold5, celui-ci sera touché par une augmentation de prix plus sérieuse. Le modèle de base avec 256 Go de stockage augmentera de 100 €, les modèles 512 Go et 1 To de 120 €.

Cela signifie que les habitants devront payer 1 900 € au bas de l’échelle. Eh bien, pas vraiment – ​​les offres de lancement et les offres de reprise de Samsung feront baisser le prix effectif. Pourtant, si vous espériez que la technologie pliable deviendrait moins chère, cela ne se produit pas cette génération.

Samsung Galaxy Z Fold4 Samsung Galaxy Z Fold5

256 Go 1 800 € 1 900 € + 100 €

512 Go 1 920 € 2 040 € + 120 €

1 To 2 160 € 2 280 € + 120 €





Le Z Fold5 sera disponible en trois couleurs, noir, crème et bleu, ainsi que les exclusivités encore inconnues de Samsung.com.

Notez que ces prix sont pour la France, les autres pays européens verront des prix légèrement différents en raison des différences de TVA. Voici les prix de lancement des prix Z Flip4 et Z Fold4 pour les États-Unis et le Royaume-Uni, et leurs prix pour l’Inde.

Un calcul rapide basé sur ces anciens prix et l’augmentation relative des nouveaux prix, le Galaxy Z Flip5 (256 Go) devrait être de 1 025 $ / 1 025 £ / 97 500 ₹, le Galaxy Z Fold5 (256 Go) devrait être de 1 900 $ / 1 740 £ / 164 000 ₹ dans ces régions.

