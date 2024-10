Les prix Disney ont encore augmenté. Voici comment obtenir une réduction

CNN

Les fans de Disneyland se sont réveillés mercredi matin pour constater une augmentation de prix d’environ 6 % sur la plupart des billets de parc et une augmentation de prix comprise entre 6 % et 20 % sur les laissez-passer annuels, connus sous le nom de Magic Keys, pour le complexe d’origine de Disney en Californie.

En haute saison, les billets d’une journée pour Disneyland – pendant les vacances de fin décembre, par exemple – sont passés de 194 $ à 206 $. La possibilité de se déplacer entre les parcs le même jour coûterait 65 $ supplémentaires, ce qui n’a pas changé.

Le pass Magic Key « Imagine » a augmenté de 100 $, passant de 499 $ à 599 $. Les autres pass Magic Key ont augmenté de 100 $ ou 125 $, selon le type de pass. Ces pass ne sont actuellement pas en vente mais seront à nouveau disponibles avant fin 2024.

Un service payant et coupe-file appelé « Lightning Lane Multi Pass » a augmenté de plus de 6 % par personne et par jour en Californie pour les personnes l’achetant à l’avance. Cela passe de 30 $ à 32 $. Les personnes qui l’achètent le jour de leur visite pourraient constater des prix plus élevés en fonction de la demande.

À Disneyland Resort, les détenteurs de Magic Key peuvent régulièrement économiser 20 % sur les multipass, mais pour la première fois, ils pourront économiser 50 % sur le prix du jour pendant la majeure partie du mois de janvier.

Aucune annonce n’a été faite concernant des changements dans les tarifs de stationnement sur les deux côtes.

Ces annonces interviennent après une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels au cours de laquelle Disney a reconnu que les bénéfices avaient quelque peu diminué dans leur division des parcs, généralement lucrative, sous-performant les attentes au printemps 2024.

Ces dernières années, le conglomérat médiatique est devenu un symbole de l’inflation américaine, ses critiques se plaignant du fait que les vacances dans les parcs Disney sont hors de portée pour la plupart des budgets familiaux. Disney a déclaré qu’il cherchait à proposer plusieurs niveaux de prix aux personnes de tous types de budgets.

« Il n’y a rien de tel qu’une visite à Disneyland Resort », a déclaré Jessica Good, porte-parole de Disneyland Resort. «Nous proposons toujours une grande variété d’options de billets, de restauration, d’hôtels et d’offres promotionnelles tout au long de l’année, pour accueillir le plus de familles possible.»

Les augmentations de prix des billets pour Walt Disney World pour 2025 ont déjà été annoncées en février et sont reflétées dans le calendrier de l’année prochaine sur le site Web du complexe. Les augmentations de prix des laissez-passer annuels pour la station balnéaire de Floride n’ont pas été annoncées.

Décès, taxes et hausse des prix des parcs à thème



Disney et d’autres exploitants de parcs à thème ont augmenté leurs prix presque chaque année depuis leur ouverture.

Jeffrey Talajic, qui dirige MagicTripTools.coma analysé les prix des parcs de Floride à Walt Disney World et Universal Resort Orlando depuis 1990, en utilisant les données du journal Orlando Sentinel.

Talajic a découvert que Disney World a augmenté ses prix 22 fois au cours des 35 dernières années, et Universal a augmenté les leurs 23 fois. Au cours de nombreuses années, Universal a augmenté les prix quelques jours après Disney.

Mindy Marzec, qui gère le site de voyage thisfairytalelife.comdit-elle toujours en plaisantant en disant que trois choses dans la vie sont certaines : la mort, les impôts et les parcs Disney qui augmentent le prix des billets.

Avec les augmentations de cette année, Marzec a déclaré que les hausses de prix sont supérieures à l’inflation standard (actuellement à environ 2,5%), mais elle a déclaré que la plupart des options de divertissement ont des prix similaires.

« Prenons un concert par exemple : il n’est pas rare de payer environ 200 dollars pour un billet de concert, ce qui représente deux à trois heures de divertissement », a déclaré Marzec. « Avec un billet Disneyland, vous payez environ 200 $ pour une journée complète de divertissement. Chacun peut choisir de dépenser son argent comme il l’entend. Par exemple, mon mari n’hésiterait pas à dépenser 200 $ pour un billet de concert pour un groupe qu’il aime vraiment. Mais ce n’est pas un gars de Disney, donc il ne voudrait pas dépenser cette somme pour un billet d’une journée à Disneyland.

Gavin Doyle – fondateur de MickeyVisit.com, un autre site dédié aux voyages Disney – a déclaré : « J’ai entendu des lecteurs dire que dans certains cas, ils ont choisi d’y aller moins afin de faire des folies avec tous les extras de Disney, mais ils continuent à y aller. .»

Doyle a déclaré que ceux qui suivent Disney de près ne seront probablement pas dissuadés par les augmentations de prix. Cependant, il a déclaré que la perception d’augmentations de prix « décourage les clients occasionnels ou les nouveaux clients. C’est pourquoi il est si important que ceux qui planifient des vacances comprennent qu’il existe des réductions disponibles.

Si le prix d’un billet pour un parc Disney vous inquiète, la société souligne que le prix de base d’un billet d’une journée pour un seul parc pendant les saisons « lentes » est resté relativement stable au cours des dernières années.

Ce billet coûte 104 $ pour Disneyland en Californie – et est resté le même depuis environ six ans (il n’y a pas de taxe sur les billets pour les parcs à thème en Californie). Pour Disney World en Floride, c’était 116,09 $ (taxes comprises) ces dernières années. Mais il grimpera à 126,74 dollars (taxes comprises) en 2025, en lien avec les hausses de prix annoncées en février.

Le prix le plus bas en Floride concerne le parc Animal Kingdom. Les billets pour les autres parcs de la propriété Disney World sont plus chers.

« Tout comme Costco a conservé son prix de hot-dog de 1,50 $ comme favori des fans, Disney a conservé son prix de niveau 0 pendant des années », a déclaré Talajic, faisant référence à la façon dont le hot-dog de l’aire de restauration du géant de la vente au détail discount est resté au même prix pendant des décennies. « Mais avec l’augmentation des prix de 2025, c’est comme si Costco augmentait enfin le prix de son célèbre hot-dog – un petit changement qui signale un grand changement à Disney World. »

Le nombre de jours dans l’année où vous pouvez trouver ces billets à moindre prix est toutefois limité.

À Disneyland, par exemple, ce billet à 104 $ n’est disponible que 10 jours de semaine en janvier et cinq jours de semaine en février. Les prix pour l’ensemble de 2025 n’ont pas encore été publiés, il est donc possible – mais peu probable – de trouver d’autres dates à ce prix de base plus tard l’année prochaine.

À Disney World, ces billets les moins chers sont généralement disponibles en août et septembre. En 2025, il y a huit jours de semaine en août et 13 jours de semaine en septembre à 126,74 $.

Sur les deux côtes, un billet de plusieurs jours coûte finalement moins cher par jour qu’un billet d’une journée. Le coût de l’ajout de la possibilité de sauter entre les parcs, connu sous le nom de « park hopper », devient également moins cher par jour pour les billets de plusieurs jours.

Il existe des offres et des réductions occasionnelles, comme le nouveau billet pour enfants pour Disneyland début 2025, disponible à l’achat à partir du 22 octobre. Les enfants âgés de 3 à 9 ans peuvent aller dans les parcs d’Anaheim pour aussi peu que 50 $ par jour.

Ainsi, si une famille de quatre personnes se rendait dans un seul parc – Disneyland ou Disney California Adventure – un jour de semaine en janvier, par exemple, elle pourrait faire entrer deux adultes et deux enfants dans le parc pour un total de 308 $.

Disneyland propose également fréquemment des réductions sur les billets pour adultes aux résidents du sud de la Californie pendant les saisons plus lentes. En 2024, cette réduction équivalait à payer 225 $ pour un billet de trois jours, un parc par jour, du lundi au jeudi, ou 50 $ de plus pour un accès le week-end. Des offres similaires n’ont pas encore été annoncées pour 2025.

Les hôtels Disneyland offrent entre 10 % et 25 % de réduction du 7 janvier à fin mars, réservables à partir du 22 octobre. Et plus de 50 autres hôtels tiers approuvés par Disney autour du complexe proposent souvent des tarifs plus abordables.

En Floride, les clients peuvent économiser entre 60 $ et 200 $ par nuit sur les billets et les forfaits hôteliers de Disney World pendant une grande partie du premier semestre 2025. Une autre offre sur le site Web de Disney World propose des réductions sur les hôtels entre 10 % et 25 % à de nombreuses dates de janvier à Avril. Les détenteurs d’un abonnement annuel peuvent économiser encore plus – jusqu’à 35 %.

L’achat d’un billet pour entrer dans le parc n’est que le début du coût d’un voyage Disney.

Pensez aux tarifs de stationnement, aux frais de nourriture et au service payant coupe-file, qui a été rebaptisé « Lightning Lane Multi Pass » et « Lightning Lane Single Pass » plus tôt cette année.

Le multipass permet aux clients d’accéder à des voies éclair plus rapides pour de nombreux manèges, tandis que – comme son nom l’indique – le pass unique permet d’accéder à la voie éclair d’un manège spécifique, généralement pour les attractions les plus populaires. Ceux-ci sont vendus par personne et par jour, les prix fluctuant en fonction de la fréquentation des parcs.

À Disney World, le multipass est vendu par parc et varie en fonction du parc que vous visitez.

Blog culinaire Disney a noté une augmentation des prix des multipass et des pass simples en Floride à partir d’octobre, le prix multipass le plus élevé atteignant 32 $ pour le multipass d’une personne à Magic Kingdom le 18 octobre. Le même service dans d’autres parcs sur la propriété, comme Animal Kingdom, est moins cher.

Ces prix augmentent généralement à mesure que la foule augmente, culminant aux alentours de Thanksgiving et de Noël.

Pour une famille de quatre personnes qui possède déjà des billets pour les parcs Disney sur les deux côtes, acheter des couloirs éclair pour que tout le monde puisse gagner du temps dans la file d’attente pourrait facilement coûter plus de 100 $ par jour, selon la saison.

Le seul scénario dans lequel les clients peuvent économiser de l’argent sur les voies éclair est à Disneyland Resort en Californie, où l’ajout d’un multipass à son billet à l’avance coûte 32 $. Cela pourrait représenter une économie pendant les saisons plus chargées, lorsque le prix fluctuant quotidiennement pourrait être supérieur à 32 $. Un seul pass ne peut être acheté qu’après être entré dans l’un des parcs.