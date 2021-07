Les prix d’expédition continueront d’augmenter, mais pas encore de supercycle : les analystes

Un déchargeur de navire décharge du minerai de fer sur un quai à Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine, le 6 avril 2021. Coûtphoto | Barcroft Médias | Getty Images

Les tarifs d’expédition sont peut-être en hausse, mais ils ne sont « pas encore super », selon un analyste. Les taux d’expédition de vrac sec ont bondi cette année alors que l’économie mondiale a rebondi et que la demande de matières premières s’est redressée, mais certains observateurs du marché affirment que l’industrie pourrait ne pas se diriger pour l’instant vers une période soutenue de croissance robuste. « Est-ce un supercycle ? Eh bien, je dirais pas encore, mais il a le potentiel pour le devenir », a déclaré Mark Williams, directeur général de Shipping Strategy, un cabinet de conseil maritime. Un supercycle fait référence à une période prolongée de prix élevés et croissants, généralement entraînée par une forte demande et une offre faible. Il a déclaré que les taux des navires capesize – la plus grande catégorie de navires qui transportent des marchandises sèches et des matières premières telles que les céréales, le minerai de fer et le charbon – se situent autour des niveaux observés à la mi-2019. Reuters a rapporté mardi que les gains quotidiens moyens pour les capes étaient de 31 880 $ – un bond de plus de 10 fois le chiffre de environ 3 000 $ en février de l’année dernière. Le Baltic Dry Index, qui suit les tarifs des navires qui transportent des marchandises en vrac sec, a gagné environ 74% entre le début de l’année et le 3 juillet. « C’est bien – (mais) vraiment, ce n’est pas encore super », a-t-il déclaré lors d’une table ronde au TradeWinds’ Shipowners Forum Singapore 2021 plus tôt ce mois-ci.

Nous voyons les taux atteindre des sommets pluriannuels, mais nous ne les voyons pas atteindre les sommets du cycle haussier que nous avons vus précédemment.

Le vice-président de l’excellence maritime et de la chaîne d’approvisionnement du géant minier BHP a accepté. « Nous constatons des taux à des sommets pluriannuels, mais nous ne les voyons pas atteindre les sommets du cycle haussier que nous avons vus précédemment », a déclaré Rashpal Bhatti lors de la même session. Le dernier grand boom du transport maritime a pris fin en 2008 en raison de la crise financière mondiale. Les analystes se méfient des facteurs qui pourraient faire dérailler les prix, mais voient les taux de fret rester élevés, au moins au second semestre 2021 et peut-être au-delà.

Qu’est-ce qui fait monter les prix ?

Plusieurs facteurs ont soutenu les taux de fret, notamment un boom des matières premières qui stimule la demande de transport et la reprise économique alors que certaines parties du monde se remettent de la pandémie. Mais la politique gouvernementale et la macroéconomie sont au cœur des marchés « très forts », a déclaré Williams. Les autorités injectent de l’argent dans le système par le biais de mesures de relance – et cela a été un « levier clé » pour alimenter la croissance économique, a-t-il déclaré. « Cette croissance suralimentée du PIB stimule la demande de matières premières, et c’est la base des marchés forts dont nous bénéficions aujourd’hui », a déclaré Williams.

James Marshall, PDG et fondateur de la compagnie maritime Berge Bulk, a déclaré qu’il s’attend à une augmentation de l’offre de minerai de fer du Brésil et à une demande plus forte de charbon de la Chine au second semestre, ce qui sera « très positif » pour les taux de fret. Les inefficacités et la congestion des ports pourraient également contribuer à augmenter les coûts d’expédition, a-t-il ajouté. « Nos navires sont toujours bloqués par de sévères … quarantaines de Covid », a-t-il déclaré lors du Forum des armateurs, qui faisait partie de la Singapore International Ferrous Week. « Au contraire, nous voyons cette congestion (s’aggraver) avec la variante delta et plus de problèmes avec … les infections à Covid », a-t-il déclaré. Cela pourrait conduire à « un resserrement significatif du marché au second semestre », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce qui maintiendra les prix du fret robustes

La taille des flottes n’augmentera pas de manière significative au cours des prochaines années, car il n’y a pas eu de grande précipitation pour commander de nouveaux vraquiers, a déclaré Williams. La discipline consistant à ne pas commander de nouveaux navires et la suppression progressive de certains navires plus anciens contribueront également à maintenir les tarifs plus élevés, a-t-il ajouté. « Il est difficile de voir la flotte croître très rapidement au cours des deux prochaines années. Et cette discipline du côté de l’offre peut être ce qui transforme ce que j’appelle la ‘mère de toutes les récupérations’ en supercycle », il a dit.

Nous nous trouvons dans une situation économique mondiale perturbatrice provoquée par la pandémie, et ce marché du fret est entraîné par un boom de la construction. Marc Williams Stratégie d’expédition

La capacité de construction navale est également limitée en ce qui concerne les vraquiers, a ajouté Williams, ne prévoyant pas plus de 3% de croissance de la flotte pour les trois prochaines années. « Si vous avez une croissance de la demande supérieure à la croissance de la flotte au cours de l’une de ces trois années, vous aurez un taux de fret ferme », a-t-il déclaré. Williams a déclaré qu’il s’attend à un « marché vraiment ferme » en 2022 et voit une « très forte chance » qu’il se poursuive en 2023. Néanmoins, il a réitéré sa position selon laquelle l’industrie n’est pas encore dans un supercycle. « Ce dans lequel nous nous trouvons est une situation économique mondiale perturbatrice provoquée par la pandémie, et ce marché du fret est entraîné par un boom de la construction, qui est une réponse politique du gouvernement à cette pandémie », a-t-il déclaré.

Risques : inflation et hausse des intérêts