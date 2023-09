Les prix des Xiaomi 13T et 13T Pro fuient avec des images de toutes les options de couleur

Xiaomi lancera la série 13T en Europe le 26 septembre et sera la première de la famille à bénéficier d’un support logiciel de premier ordre – 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. La série comprendra deux modèles, le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro, qui a également été officiellement confirmé.

Officieusement, les deux téléphones devraient être lancés avec MIUI 14 basé sur Android 13 (il s’agit de la dernière version publique du skin Xiaomi).

Nous avons déjà vu des rapports sur les spécifications de la série 13T, que nous récapitulerons dans un instant, mais régalez-vous d’abord de la dernière fuite – des rendus montrant tous les coloris des nouveaux téléphones. Il existe des options en similicuir pour les deux, le coloris bleu dans les deux cas.

















Xiaomi 13T (fuite d’images)

Aucune spécification n’a encore été officiellement révélée, mais sur la base de fuites, le 13T Pro devrait être similaire au Redmi K60 Ultra (mais pas nécessairement identique). Cela signifie un chipset Dimensity 9200+ et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Le 13T ordinaire recevra à la place le Dimensity 8200-Ultra et une batterie de 5 000 mAh avec une charge plus lente de 67 W.

Cela mis à part, les deux téléphones devraient partager de nombreuses fonctionnalités, notamment l’écran AMOLED de 6,67 pouces à 144 Hz avec une résolution de 1 220 x 2 712 px. Il sera capable d’une luminosité maximale impressionnante de 2 600 nits. Le corps des téléphones sera classé IP68 et bénéficiera d’une protection Gorilla Glass 5 pour leurs écrans.

















Xiaomi 13T Pro (fuite d’images)

Selon les rumeurs, les spécifications des caméras sont celles où le 13T Pro diverge du K60 Ultra. Les deux téléphones 13T auraient un principal 50MP (capteur IMX707), une caméra télé 50MP (objectif 50 mm) et un ultra large 12MP (15 mm), ainsi qu’un module selfie 20MP. Comme vous pouvez le voir dans les rendus, ces appareils photo portent la marque Leica et l’application appareil photo sera livrée avec l’ensemble habituel de fonctionnalités Leica.

Le Xiaomi 13T avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûterait 700 €, tandis que le Xiaomi 13T Pro, plus rapide, sera équipé de plus de mémoire, 12/512 Go, et coûtera 900 €.

Source