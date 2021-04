Il y a un an, lorsque les concessionnaires et les plans de fabrication ont été fermés en raison de la pandémie, les fabricants de puces se sont tournés vers le secteur de l’électronique grand public – c’est-à-dire les ordinateurs et les consoles de jeux – et s’efforcent toujours de répondre à la demande renouvelée des constructeurs automobiles.

Bien que les incitatifs des fabricants ne soient pas aussi nombreux qu’ils l’ont été dans le passé, certains modèles continuent d’être réduits. Le montant moyen de l’incitatif est de 3527 USD, contre 4415 USD en mars 2020 et 3789 USD en mars 2019, selon les estimations de JD Power et LMC Automotive.

Certains fabricants produisent de nouvelles voitures qui sont installées dans leurs parkings et attendent que les puces arrivent et soient installées, a déclaré Drury.

De plus, la forte demande d’automobiles d’occasion signifie que votre voiture existante peut également être plus précieuse. Le montant moyen d’un échange est d’environ 17 000 $, selon les données d’Edmunds. L’âge moyen de ces voitures est d’environ 5,5 ans.

Chevrolet, par exemple, propose des offres sur l’équinoxe 2021 allant de 3500 $ à 6500 $ pour la plupart des versions jusqu’au 3 mai, selon Cars.com. Après la remise, le prix se situerait entre 21 000 $ et 38 000 $. Le nouveau Jeep Renegade est livré avec une remise d’usine de 2000 $ à 6000 $, ce qui place le prix que vous paieriez entre 20 000 $ et 33 000 $.

Que vous envisagiez une voiture neuve ou d’occasion, cela vaut la peine de regarder au-delà des concessionnaires proches de chez vous, a déclaré Drury. Plus le rayon de votre recherche est grand, plus vous aurez d’options.

Il existe également d’autres moyens de réduire le coût de votre achat. En fonction de votre pointage de crédit, vous pourrez peut-être trouver un financement à 0% sur une nouvelle voiture. Sinon, le taux d’intérêt moyen payé sur un prêt de voiture neuve est d’environ 4,5%, selon Edmunds. Pour les voitures d’occasion, c’est 8,1%.

Sachez que plus vous étirez votre prêt – disons 72 ou 84 mois (six ou sept ans) – pour payer les mensualités, plus vous paierez d’intérêts (à moins qu’il ne soit de 0%) et plus vous aurez de chances que vous finirez par l’échanger contre une nouvelle voiture avant de l’avoir payée.

Et dans ce scénario, si la valeur de reprise est inférieure à ce qui est dû sur le prêt, les consommateurs peuvent-ils finir par intégrer cette «équité négative» dans le prêt pour leur prochaine voiture.