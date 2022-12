Les prix des voitures d’occasion sont en baisse de 3,3 % par rapport à il y a un an, selon les données d’inflation

Dans la dernière lecture de l’inflation, les voitures d’occasion sont l’une des rares catégories dont les prix sont inférieurs à ce qu’ils étaient il y a un an.

Alors que l’indice des prix à la consommation, qui mesure les variations de prix de divers biens et services de consommation, a augmenté de 7,1 % en novembre par rapport à l’année précédente, les prix des voitures et camions d’occasion ont affiché une baisse annuelle de 3,3 %. Cela se compare à certaines catégories qui ont continué à grimper bien au-dessus des prix il y a un an, comme les œufs (49,1 %) et les billets d’avion (36 %). Les prix des voitures neuves sont 7,2 % plus élevés.

Malgré la baisse des prix des véhicules d’occasion, ils restent 33% plus élevés qu’en cas de dépréciation normale, a déclaré Pat Ryan, fondateur et PDG de CoPilot, une application d’achat de voitures.

“Il est important de se rappeler que les prix sont toujours grossièrement gonflés par rapport à toutes les conditions normales du marché”, a déclaré Ryan.

“Au cours de la nouvelle année, nous pouvons nous attendre à des baisses de prix plus substantielles et accélérées dans tous les domaines, alors que l’inventaire des véhicules continue de se reconstituer”, a déclaré Ryan, ajoutant que les concessionnaires réagissent également à la résistance croissante des consommateurs à payer des prix record pour les voitures.

La demande sur le marché des voitures d’occasion a grimpé en flèche pendant la pandémie, car des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé la capacité des constructeurs automobiles à produire de nouveaux véhicules. Cependant, la situation s’améliore lentement avec de modestes améliorations des stocks sur les lots des concessionnaires, car la hausse des taux d’intérêt exerce une pression sur l’abordabilité.