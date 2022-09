Les prix des voitures d’occasion au Canada semblent avoir atteint un sommet

Depuis plus d’un an et demi, les acheteurs de voitures sont confrontés à des prix élevés et à un manque de stocks chez les concessionnaires en raison de la pénurie mondiale de micropuces. Mais il y a enfin des signes que les prix sur le marché des voitures d’occasion pourraient avoir atteint un sommet.

Le prix moyen d’une voiture d’occasion inscrite sur AutoTrader.ca a diminué de 0,4 % pendant deux mois consécutifs après avoir culminé en juin à 38 097 $. Ces baisses ont également marqué la première fois en 18 mois que les prix des voitures d’occasion ont baissé.

“Sur la base de ce qui se passe sur le marché, nous pensons que le pic a été atteint et qu’il va continuer, (les prix) vont plafonner et s’adoucir au cours des prochains mois”, a déclaré Baris Akyurek, directeur de l’intelligence marketing chez AutoTrader.ca, à CTVNews. .ca vendredi.

L’inventaire des véhicules d’occasion a également rebondi, selon les données d’AutoTrader. Bien que les berlines et les voitures à hayon aient connu une légère diminution des stocks au deuxième trimestre de 2022, les stocks de VUS ont augmenté de 35,7 % par rapport au trimestre précédent, tandis que les stocks de camions ont augmenté de 123,8 %.

“L’inventaire d’occasion s’est sensiblement amélioré depuis le début de l’année”, a expliqué Akyurek. “Par rapport aux niveaux de l’an dernier, nous avons plus d’inventaire de voitures d’occasion d’une année sur l’autre.”

Mais d’un autre côté, les prix des voitures neuves ont continué de grimper et n’ont montré aucun signe de ralentissement. En juillet 2022, la voiture neuve moyenne inscrite sur AutoTrader.ca était de 55 469 $, en hausse de 1,5 % par rapport au mois précédent et de 18 % par rapport à l’année précédente. En plus de cela, le stock de voitures neuves a continué de baisser.

“Je pense que les histoires sont quelque peu différentes entre le neuf et l’occasion. Donc, les nouveaux prix continuent d’augmenter, car quand on regarde le marché, l’inventaire est encore limité. Mais d’un autre côté, quand on regarde le côté usagé des choses, les choses ont commencé à se stabiliser un peu », a déclaré Akyurek.

LES CANADIENS S’ADAPTENT AUX PRIX PLUS ÉLEVÉS DES VOITURES : SONDAGE

Akyurek a déclaré que les prix élevés et la faible disponibilité ont contraint les consommateurs à modifier leurs habitudes d’achat. Dans un sondage mené par AutoTrader, 61 % des consommateurs ont indiqué qu’ils parcourraient plus de 400 kilomètres pour obtenir le véhicule désiré, comparativement à 41 % dans le sondage de l’an dernier.

“Je pense que plus vous êtes sur le marché à la recherche d’une voiture, plus vous vous rendez compte qu’il y a certaines limites sur le marché”, a-t-il déclaré.

De plus, le sondage de l’an dernier a révélé que 27 % des répondants à la recherche d’un nouveau véhicule étaient prêts à passer à l’achat d’un nouveau véhicule, étant donné les longs délais d’attente et le faible inventaire chez de nombreux concessionnaires. Cette année, 36 % des répondants ont répondu « oui » à cette question.

Dans ce marché automobile actuel, Akyurek a déclaré qu’il est plus important que jamais pour les acheteurs de voitures de faire leurs recherches.

“Je vous recommande fortement de faire vos recherches, de connaître votre budget”, a-t-il déclaré. “Ensuite, une fois que vous avez trouvé la voiture, vous devez appuyer sur la gâchette car cette voiture pourrait ne pas être là lorsque vous la vérifierez la semaine prochaine.”