Les prix des véhicules d’occasion pourraient avoir atteint leur plus bas niveau pour 2023

DETROIT – Les prix de gros des véhicules d’occasion pourraient avoir atteint leur plus bas niveau cette année, puisque Cox Automotive a déclaré le mois dernier que les prix avaient augmenté pour la première fois depuis mars.

Barreur rapporté vendredi son indice de valeur des véhicules d’occasion Manheim était de 212,2 en août, en hausse de 0,2 % par rapport à juillet. Il s’agit de la plus faible augmentation de l’indice cette année, les prix ayant généralement chuté par rapport aux sommets historiques résultant de la pandémie de coronavirus et des problèmes de chaîne d’approvisionnement de ces dernières années.

L’indice, qui suit les véhicules vendus aux enchères chez les concessionnaires de gros aux États-Unis, reste élevé par rapport aux niveaux historiques, mais est en baisse de 7,7 % par rapport à août 2022. Les prix de détail pour les consommateurs suivent traditionnellement les variations des prix de gros.

« Le mois d’août a mis un terme à la baisse des prix de gros, même s’il ne s’agit que d’un léger renversement des baisses de plus grande ampleur enregistrées jusqu’à présent au printemps et au début de l’été », a déclaré Chris Frey, directeur principal des études économiques et industrielles de Cox, dans un communiqué.

Frey a déclaré que les prix de gros des véhicules d’occasion ne devraient pas beaucoup changer d’ici la fin de l’année, les stocks serrés et les niveaux de ventes attendus empêchant toute baisse substantielle des prix.

Cox estime que les ventes au détail de véhicules d’occasion en août ont augmenté de 5 % par rapport à juillet et d’une année sur l’autre de 0,8 %. Le prix moyen indiqué pour un véhicule d’occasion en juillet – les données les plus récentes – s’élevaient à 27 028 $, en baisse par rapport au mois précédent mais toujours élevé par rapport aux niveaux historiques.

Les prix des véhicules d’occasion ont augmenté depuis les premiers jours de la pandémie de Covid, la crise sanitaire mondiale combinée aux problèmes de chaîne d’approvisionnement ayant entraîné une interruption sporadique de la production de véhicules neufs. Cela a conduit à une faible offre de véhicules neufs et à des prix record dans un contexte de demande résiliente. Les coûts et la rareté des stocks ont conduit les consommateurs vers le marché des véhicules d’occasion, ce qui a également fait grimper ces prix.

Cox s’attend à ce que le marché de gros des véhicules d’occasion connaisse une « reprise lente et progressive » des prix jusqu’à leurs niveaux d’avant la pandémie d’ici 2028.