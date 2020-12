Les prix des téléviseurs LED et des gros appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs et les machines à laver devraient augmenter d’environ 10% à partir de janvier de l’année prochaine en raison de la hausse des coûts des principaux intrants comme le cuivre, l’aluminium et l’acier et l’augmentation du fret maritime et aérien. des charges. En outre, les prix des panneaux de télévision (Opencell) ont également été multipliés par plus de deux en raison de la pénurie d’approvisionnement des fournisseurs mondiaux, tandis que le coût du plastique a également augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole brut, ont déclaré les fabricants.

Le qualifiant d’imminent et d’inévitable, des fabricants tels que LG, Panasonic et Thomson vont augmenter les prix à partir de janvier, cependant, Sony examine toujours la situation et n’a pas encore répondu à l’appel. « Nous prévoyons que la hausse des prix des matières premières aura un impact sur les prix de nos produits dans un proche avenir. Je prévois que les prix augmenteront de 6 à 7% en janvier même et pourraient atteindre 10 à 11% vers la fin de l’exercice T1 », a déclaré Manish Sharma, président et chef de la direction de Panasonic Inde.

LG Electronics India va également augmenter le prix d’un minimum de 7 à 8 pour cent pour l’ensemble de ses produits dans la catégorie des appareils électroménagers à partir du 1er janvier de l’année prochaine. «À partir de janvier, nous allons augmenter le prix de 7 à 8% sur tous les produits, y compris la télévision, la machine à laver, le réfrigérateur, etc. Il y a une augmentation des prix des matières premières et des métaux comme le cuivre et l’aluminium. De plus, les prix du pétrole brut ont augmenté, c’est pourquoi le coût des matières plastiques a également considérablement augmenté », a déclaré Vijay Babu, VP-Home Appliances de LG Electronics Inde.

Alors que pour Sony Inde, c’est toujours une situation « d’attente et de surveillance » et encore à prendre un dernier appel à ce sujet, mais a laissé entendre que cela évolue également dans cette direction.

Interrogé sur les prix, le directeur général de Sony Inde, Sunil Nayyar, a déclaré: « Pas encore. Il faut attendre et regarder. Nous surveillons l’offre, qui change de jour en jour. Sa situation est floue et nous n’avons pas décidé de combien … La tendance évolue vers cette situation. «

Les prix des panneaux ont légèrement augmenté et certains des autres coûts des matières premières ont également augmenté, en particulier pour la télévision, a-t-il ajouté.

« Je pense que c’est principalement avec la situation de l’offre et de la demande. Il y a une demande excédentaire en raison du travail à domicile et l’offre est limitée parce que les usines ne fonctionnaient pas à pleine capacité, ce qui a créé un vide du côté de l’offre et fait grimper les prix. », a déclaré Nayyar, ajoutant que« c’était une tempête parfaite car tout était lié à des perturbations de l’offre, une demande excessive et des problèmes superflus ».

Les prix des écrans de petite taille posent un problème plus important pour l’industrie et leurs prix ont considérablement augmenté.

« Bien sûr, le grand écran a également un problème, mais je ne pense pas que ce soit dérangeant. L’Inde est toujours un marché de taille d’écran majoritairement de 32 pouces », a déclaré Nayyar.

Super Plastronics, titulaire de la licence de la marque d’électronique française Thomson et Kodak, a déclaré qu’il y avait une rareté de TV Opencell sur le marché et que les prix avaient presque augmenté de 200%.

« Il y a une augmentation de 200% des prix des panneaux et malgré l’augmentation, l’offre est insuffisante. En raison de l’absence d’alternative à la fabrication de panneaux au niveau mondial, nous dépendons de la Chine. Ainsi, Thomson et Kodak augmenteront la télévision Android. prix de 20 pour cent à partir de janvier », a déclaré Avneet Singh Marwah, PDG de SPPL.

Le directeur international de Videotex, Arjun Bajaaj, a déclaré: « L’autre facteur conduisant à une forte hausse des prix est la multiplication par trois des frais de fret d’importation par rapport à octobre 2020. »

Cependant, il existe également une note d’avertissement de la Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association (CEAMA) indiquant qu’une hausse des prix des marques pourrait également entraver la demande globale au prochain trimestre.

<< Une augmentation du coût des produits de base de 20 à 25%, une augmentation du fret maritime et aérien de 5 à 6 fois en raison du manque de conteneurs et du retard des activités minières dû à la pandémie exercent une pression à la hausse sur Le coût global des intrants pour les appareils électroménagers. En conséquence, les marques sont plus susceptibles d'augmenter leurs prix de 8 à 10% dans un proche avenir, ce qui pourrait entraver la demande globale au prochain trimestre », a déclaré le président de la CEAMA, Kamal Nandi.

Cependant, Nandi, qui est également chef d’entreprise et vice-président exécutif de Godrej Appliances, a déclaré que l’industrie espère que cela sera compensé dans une certaine mesure par une demande refoulée qui fait surface maintenant.

Selon Nayyar: « Cela ne durerait pas longtemps mais pour l’industrie jusqu’au premier semestre de l’année prochaine, la pression resterait. »

L’industrie indienne de l’électroménager et de l’électronique grand public dépend largement des importations mondiales, principalement de Chine, pour l’approvisionnement en composants et en certains produits finis.

Selon un rapport conjoint de la CEAMA et de Frost & Sullivan, l’industrie avait une taille de marché totale de Rs 76400 crore en 2018-2019, dans laquelle Rs 32200 crore provenait de la fabrication nationale.