Les prix des Samsung Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra pour l’Europe fuient, préparez-vous à payer plus

Les prochains Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra de Samsung pourraient conserver les mêmes prix que leurs prédécesseurs aux États-Unis, mais pas ailleurs. Une rumeur passée en provenance d’Australie nous a fait prendre conscience pour la première fois des hausses de prix à venir, et aujourd’hui, les prix nouvellement divulgués pour le trio en Europe confirment essentiellement les mauvaises nouvelles.

Le modèle de base du Galaxy S23 sera 100 € plus cher que le modèle de base du Galaxy S22 (voici tous les prix de lancement de l’année dernière à comparer). Le modèle de base du Galaxy S23+, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sera 100 € plus cher que la version Galaxy S22+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 150 € plus cher que le modèle de base Galaxy S22+ avec 128 Go de stockage. stockage.

Le modèle de base Galaxy S23 Ultra coûtera 150 € de plus que le modèle de base Galaxy S22 Ultra, mais vous obtenez 256 Go de stockage au lieu de 128 Go. Le S22 Ultra n’avait pas de version identique avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage auxquels nous pouvons directement comparer.

Cela signifie que dans les pays les moins chers de la zone euro (en raison de niveaux de TVA différents), comme l’Allemagne et le Benelux, vous devez vous attendre à payer 949 € pour un modèle de base Galaxy S23 et 1 399 € pour un modèle de base Galaxy S23 Ultra avec 8 Go de RAM. et 256 Go de stockage. Le Galaxy S23+ coûtera très probablement 1 199 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien que cette fuite ne le mentionne pas spécifiquement pour ces marchés.

En Allemagne et au Benelux, il semble que ce soit 949 pour la base S23 et 1399 pour la base S23U. Aucune idée du S23+ pour ces pays. Comme d’habitude, les prix dépendent des taxes locales, des droits, etc. Il y aura de belles offres (comme la mise à niveau vers la spécification mem supérieure lors des précommandes lors de l’achat du modèle de base) – Roland Quandt (@rquandt) 24 janvier 2023

D’autre part, le tweet intégré ci-dessus contient une ventilation complète des prix pour l’Espagne, pour toutes les versions de tous les modèles (à l’exception de l’itération de 1 To, car les informations ici proviennent soi-disant d’un détaillant espagnol et cette version pourrait être exclusive à Samsung.com en Espagne). La légère différence par rapport à l’Allemagne et au Benelux est quelque chose qui est toujours présent et est très probablement lié à une TVA plus élevée en Espagne. Voici les prix ci-dessus dans un format plus facile à lire :

Espagne

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 959 € N / A N / A

8/256 Go 1 019 € 1 209 € 1 409 €

8/512 Go N / A 1 329 € N / A

12/512 Go N / A N / A 1 589 €





Si cela se produit, Samsung, comme la plupart des entreprises, réagira à l’inflation en créant un peu plus d’inflation – puisque c’est littéralement ce que fait l’augmentation des prix. L’ironie n’est pas perdue pour nous, et elle ne devrait pas être perdue pour vous, mais si vous êtes intéressé par les téléphones Galaxy S23, vous devriez probablement économiser un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez initialement. Cela étant dit, Samsung propose généralement des offres de précommande assez décentes, et celles-ci peuvent atténuer une partie de la puanteur de ces hausses de prix.