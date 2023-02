Les prix des Samsung Galaxy A54 et A34 pour l’Europe sont basculés

Les Samsung Galaxy A54 et Galaxy A34 arrivent bientôt. Leurs prédécesseurs ont été lancés respectivement en mars et avril, et les rumeurs et les fuites arrivent à un rythme croissant.

Maintenant, nous pouvons ajouter les fourchettes de prix pour les deux téléphones lorsqu’ils seront finalement mis en vente en Europe. Par Appels, la variante 6/128 Go du Galaxy A34 se situera entre 410 € et 430 €, tandis que le Galaxy A34 8/256 Go sera compris entre 470 € et 490 €. Pour référence, le Galaxy A33 5G démarre à 370 €.

La version d’entrée de gamme 8/128 Go du Galaxy A54 coûtera entre 530 et 550 €, tandis que sa configuration la plus élevée de 8/256 Go se vendra entre 590 et 610 €. Il s’agit d’un prix de départ plus élevé que le Galaxy A53 5G de l’année dernière.

Avec le Galaxy A54, vous aurez le choix entre Blanc, Lime, Violet et Graphite. Le Galaxy A34 sera disponible en argent, violet, citron vert et graphite.

En termes de spécifications, le Galaxy A34 aura un chipset Dimensity 1080, un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh.

Le Galaxy A54 apportera un chipset Exynos 1380, un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 100 mAh. Il y a un appareil photo principal de 50MP, un ultra large de 12MP et une macro de 5MP.

