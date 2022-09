Les prix des produits d’épicerie au Canada poursuivent leur ascension fulgurante, augmentant au rythme le plus rapide depuis 1981 – Kelowna Capital News

Shea McInnis adorait cuisiner.

Mais les prix plus élevés ont réduit le doctorant à la planification de repas de base avec un budget restreint.

“Maintenant, il s’agit simplement de savoir quelle nutrition je peux produire avec l’argent dont je dispose”, a déclaré McInnes, qui fréquente l’Université Saint Mary’s à Halifax. «Je prends beaucoup de décisions en fonction de la vente ou non. Le plaisir et le plaisir ont disparu.

L’inflation des aliments reste obstinément élevée au Canada, les prix des produits d’épicerie ayant grimpé au rythme le plus rapide en plus de quatre décennies le mois dernier.

Alors que l’inflation globale s’est modérée en août, le coût des aliments achetés dans les magasins a augmenté de 10,8 % par rapport à il y a un an.

C’est le clip le plus rapide enregistré par Statistique Canada depuis 1981.

Des prix plus élevés ont balayé presque toutes les allées de l’épicerie. Même les articles autrefois considérés comme des substituts moins chers à des produits plus chers n’étaient pas à l’abri de l’inflation.

Par exemple, les légumes surgelés et séchés – généralement considérés comme une option économique – ont bondi de 14,1% le mois dernier par rapport à il y a un an, tandis que les légumes frais ont augmenté de 9,3% plus modestement.

Une tendance similaire a semblé se dérouler dans le rayon des viandes.

«Il y a quelques mois, lorsque les prix du bœuf et du porc augmentaient considérablement, vous pouviez remplacer le poulet», a déclaré James Orlando, directeur chez TD Economics.

“Maintenant, c’est l’inverse qui se produit où l’inflation des prix du bœuf et du porc ralentit et les prix du poulet augmentent.”

Plusieurs aliments de base ont également affiché des prix nettement plus élevés.

Les prix de la farine ont augmenté de 23,5 % en août par rapport au même mois l’an dernier, les prix des pâtes ont augmenté de 20,7 %, le pain de 17,6 %, les œufs de 10,9 %, les fruits frais de 13,2 % et les graisses et huiles de 27,7 %.

Même la simple pomme de terre a enregistré des gains de prix à deux chiffres.

La hausse soutenue des prix incite les Canadiens à adopter de nouvelles habitudes d’achat pour économiser de l’argent, selon un nouveau sondage publié mardi.

L’enquête a révélé que les consommateurs canadiens magasinent davantage dans les magasins à rabais, achètent des marques de magasins moins chères, utilisent des programmes de fidélisation et parcourent les circulaires hebdomadaires à la recherche d’aubaines.

“L’inflation alimentaire persiste et commence vraiment à façonner où et comment les gens achètent de la nourriture”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie et directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire, qui a mené l’enquête avec Caddle, une plateforme de données en ligne.

Le sondage a également révélé que près d’un quart des Canadiens ont réduit la quantité d’aliments qu’ils ont achetés au cours de la dernière année en raison des prix élevés des épiceries.

“Certaines personnes achètent en fait moins de nourriture”, a déclaré Charlebois. «De nombreux Canadiens font des compromis alimentaires.»

Dans un effort pour économiser de l’argent, McInnis a déclaré qu’il avait réduit les friandises et les aliments sains.

“J’aimais vraiment aller au rayon boulangerie et acheter des biscuits ou un gâteau pour me faire plaisir”, a-t-il déclaré. “Mais maintenant que j’essaie d’obtenir le plus de kilométrage possible avec mon argent, j’ai coupé ça.”

Il a également cessé de manger autant de salade. Le coût croissant des légumes et le risque de détérioration avec des aliments frais font que cela n’en vaut même pas la peine, a-t-il déclaré.

“J’ai certainement fait des sacrifices à l’épicerie pour essayer d’économiser de l’argent”, a déclaré McInnes.

Un certain soulagement de la flambée des prix des denrées alimentaires pourrait être en vue, car la baisse des coûts des intrants réduit la pression sur les prix des denrées alimentaires.

“Avec les coûts de transport et les prix des matières premières agricoles qui ont maintenant atteint leurs sommets, la tendance de l’inflation des prix des aliments devrait commencer à s’atténuer vers la fin de cette année et en 2023”, a déclaré Andrew Grantham, économiste principal chez CIBC Capital Markets, dans une note client.

Michael Medline, président et chef de la direction de Sobeys Inc., a déclaré la semaine dernière que l’inflation des épiceries pourrait avoir atteint un sommet au Canada alors que les augmentations de prix des fabricants de produits alimentaires se stabilisent.

Le nombre et le taux d’augmentations des coûts transmis à la chaîne d’épicerie par les fournisseurs de produits alimentaires ont commencé à diminuer ces dernières semaines, a-t-il déclaré lors d’un appel aux résultats.

