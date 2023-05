Les prix des pâtes ont bondi, provoquant des réunions de crise en Italie et des appels à la grève

« Cela est dû à la cession de stocks produits avec des coûts de matières premières plus élevés », a déclaré le président d’Assoutenti, Furio Truzzi, citant la hausse des prix du blé et de l’énergie.

Les prix de détail élevés sont dus au fait que les producteurs vendent désormais leurs stocks de pâtes qui ont été fabriqués lorsque les coûts des matières premières étaient plus élevés.

Les plats de pâtes dans les restaurants ont augmenté de 6,1% d’une année sur l’autre, a déclaré à CNBC le groupe italien de défense des droits des consommateurs Assoutenti. Selon une enquête réalisée en 2022 par l’Organisation internationale des pâtes, un Italien moyen consomme près de 23 kg de pâtes par an.

Les prix des pâtes ont augmenté de 17,5 % en mars et de 16,5 % en avril, selon le ministère italien des affaires qui a cité les données de l’Istat . Le bond est le double de celui de l’indice des prix à la consommation en Italie, qui a augmenté de 8,1 % en glissement annuel pour avril et de 8,7 % pour mars, selon les données de Refinitiv.

Les prix internationaux du blé en avril ont perdu 2,3% pour tomber à leur plus bas depuis juillet 2021, selon le Organisation alimentaire et agricole .

« Des prix élevés sont maintenus afin d’avoir plus de profits. Les prix ne baisseront que face à une baisse significative de la consommation », a déclaré Assoutent, proposant des plans pour réduire la consommation de pâtes avec une « grève des pâtes » d’au moins 15 jours. En 2007, Les Italiens ont organisé une journée de grève contre l’achat de pâtes lorsque les prix ont augmenté de près de 20 %.

Cependant, Truzzi a noté que les coûts des intrants ont depuis baissé depuis lors, et que les prix plus élevés des pâtes sont désormais motivés par d’autres facteurs.

En mars 2022, le prix du blé a atteint son plus haut niveau en plus d’une décennie alors que l’invasion russe de l’Ukraine progressait. Les deux pays sont d’énormes fournisseurs de produits agricoles sur le marché mondial.

Les producteurs de pâtes, les associations de consommateurs et les représentants du gouvernement étaient parmi ceux qui ont assisté à la réunion – certains chiffres appelant à un plafonnement des prix des pâtes pour limiter la hausse des prix, une motion qui a depuis été rejetée.

Les dernières enquêtes sur les prix des pâtes « montrent déjà les premiers signes, bien que faibles, d’une baisse des prix, un signe que dans les mois à venir, le coût pourrait baisser de manière significative ». une note du ministère italien des affaires a déclaré.

« Les pâtes sur les étals aujourd’hui ont été produites il y a des mois avec du blé dur acheté aux cotations de [an] période encore plus ancienne, avec les coûts énergétiques du pic de la guerre », a déclaré une déclaration d’Unione Italiana Food, une association représentant les producteurs alimentaires italiens. La hausse des coûts d’emballage et de logistique a également contribué aux prix élevés des pâtes, a déclaré l’association dans le déclaration.

Le communiqué ajoute que le prix de la production de pâtes a augmenté de 8,4% en un an, ce qui est « à égalité avec l’indice d’inflation moyen enregistré pour les biens de consommation ».

« Les coûts ont baissé, c’est vrai, mais ils ne sont pas revenus aux niveaux passés et sont encore assez élevés par rapport à ceux enregistrés en 2020/2021 », a ajouté l’organisme. « Nous voudrions partir de cette journée en sachant que les pâtes sont la solution, pas le problème. »