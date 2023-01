Les prix des œufs ont explosé de 60 % l’an dernier. Ces prix alimentaires ont également augmenté

Minneapolis

CNN

Des œufs, du lait, du beurre, de la farine… si vous faisiez des crêpes l’année dernière, cela vous aurait coûté. Les prix des denrées alimentaires ont bondi en 2022.

Les prix des produits alimentaires restent obstinément élevés (et près du double du taux d’inflation globale) à 11,8% d’une année sur l’autre, selon les données publiées jeudi par le Bureau of Labor Statistics.

Blâmez la Russie, la météo, la maladie et une foule d’autres facteurs.

“Même si nous constatons que les pressions inflationnistes s’atténuent, nous avons toujours une guerre en Ukraine”, a déclaré Tom Bailey, analyste principal des aliments de consommation chez Rabobank. « Les coûts des engrais se sont améliorés, mais ils restent encore très élevés. Les coûts de l’énergie se sont améliorés, mais ils restent encore relativement élevés. Les coûts de main-d’œuvre restent un problème – et la liste est longue.

Les conditions météorologiques et les maladies affectent également fortement les prix de certains produits – et aucun n’a été plus pourri que les prix des œufs : ils ont augmenté de 59,9 % d’une année sur l’autre, un taux jamais vu depuis 1973, lorsque le coût élevé des aliments pour animaux, les pénuries et le gel des prix ont fait grimper les prix de certains produits agricoles. Depuis le début de l’année dernière, une grippe aviaire mortelle a dévasté les troupeaux de volailles, en particulier les dindes et les poules pondeuses. Cela a été aggravé par une demande croissante et des coûts d’intrants plus élevés, tels que les aliments pour animaux.

En conséquence, des gens comme Jim Quinn déboursent plus de 6 $ et 7 $ pour une douzaine d’œufs.

Quinn dirige le restaurant de jour The Hungry Monkey Café à Newport, Rhode Island, avec sa femme, Kate, depuis 2009. En tant que petit-déjeuner et déjeuner, il s’appuie fortement sur les œufs pour la majorité des plats de son menu – et en particulier pour le 15 – le défi de la nouveauté de l’omelette aux œufs King Kong au restaurant.

Même si les œufs et apparemment tous les autres ingrédients ont augmenté de prix au cours de la dernière année, Quinn et The Hungry Monkey ont choisi de manger le prix.

“J’essaie de maintenir la ligne sur les prix sans avoir à les augmenter”, a déclaré Quinn. “Cela rend la tâche extrêmement difficile pour une mère et sa famille [business].”

Il a ajouté: “Nous essayons simplement de rester en vie et espérons que les choses vont s’arranger.”

Mais il y a de bonnes nouvelles à l’horizon. Le coût des aliments est encore difficile à avaler, mais le dernier indice des prix à la consommation montre que ces augmentations de prix – dans l’ensemble – augmentent au moins à des taux plus lents.

En décembre, les prix de la « nourriture à domicile » ont augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent. Il s’agit de la plus faible augmentation mensuelle depuis mars 2021.

On s’attend à ce que les hausses des prix alimentaires continuent de se modérer, a déclaré Bailey.

“Je soupçonne qu’au cours des 12 prochains mois, nous verrons des améliorations de l’approvisionnement, des améliorations des conditions qui ont été difficiles dans la plupart de nos catégories d’aliments”, a-t-il déclaré, “et nous commencerons enfin à voir les prix, au moins en amont, vraiment commence à décoller. Et puis c’est peut-être en 2024 que nous pourrions éventuellement voir une déflation alimentaire.

Voici un aperçu de l’évolution des prix dans certaines catégories d’aliments en décembre, selon les données du BLS :

Oeufs : +59,9 % par an ; +11,1% par rapport à novembre

Beurre et margarine : + 35,3 % par an ; +1,7% par rapport à novembre

Laitue : +24,9% annuel ; +4% à partir de novembre

Farines et mélanges de farines préparées : + 23,4 % par an ; -1% à partir de novembre

Conserves de fruits et légumes : + 18,4 % par an ; +0,3 % par rapport à novembre

Pain : +15,9% annuel ; +0,2 % par rapport à novembre

Céréales et produits céréaliers : +15,6% annuel ; -0,3 % par rapport à novembre

Café : +14,3% annuel ; +0% à partir de novembre

Lait : +12,5% annuel ; -1% à partir de novembre

Poulet : +10,9 % annuel ; -0,6% par rapport à novembre

Alimentation bébé : +10,7% annuel ; -0,2 % par rapport à novembre

Fruits frais : +3,4% annuel ; -1,9% par rapport à novembre

Viande hachée crue : +0,7 % annuel ; -0,1 % par rapport à novembre

Bacon et produits dérivés : -3,7% annuel ; -2,9% par rapport à novembre

Steaks de bœuf crus : -5,4 % par an ; +0,9 % par rapport à novembre