Les prix des maisons ont refroidi au rythme le plus rapide de l’histoire de l’indice

Les prix des maisons sont toujours plus élevés qu’il y a un an, mais ont continué de baisser très rapidement en juillet. Les prix à l’échelle nationale ont augmenté de 15,8 % par rapport à juillet 2021, et bien qu’il s’agisse d’un gain important, il était bien inférieur au gain de 18,1 % du mois précédent, selon les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.

Le composite des 10 villes a augmenté de 14,9 % d’une année sur l’autre, contre 17,4 % en juin. Le composite des 20 villes a gagné 16,1 %, contre 18,7 % le mois précédent. Les gains d’une année à l’autre de juillet étaient inférieurs à ceux de juin dans chacune des villes couvertes par l’indice.

“Le rapport de juillet reflète une forte décélération”, a écrit Craig J. Lazzara, directeur général de S&P DJI dans un communiqué, notant la différence des gains annuels en juin et juillet. “La différence de -2,3 % entre ces deux taux de gain mensuels est la plus forte décélération de l’histoire de l’indice.”

Tampa, Miami et Dallas ont enregistré les gains annuels les plus élevés parmi les 20 villes en juillet, avec des augmentations de 31,8 %, 31,7 % et 24,7 %, respectivement. Washington, DC, Minneapolis et San Francisco ont enregistré les plus faibles gains, mais étaient toujours bien au-dessus des niveaux d’il y a un an.

Un autre rapport de la National Association of Realtors a montré que les prix des maisons diminuaient considérablement de juin à juillet. Les prix baissent généralement pendant cette période, en raison de la forte saisonnalité du marché du logement, mais la baisse a été trois fois la baisse moyenne historique.

La part des maisons avec des baisses de prix a atteint environ 20% en août, comme en 2017, selon Realtor.com.

“Pour les propriétaires qui envisagent de s’inscrire, le marché d’aujourd’hui est très différent de celui d’il y a 3 semaines”, a déclaré George Ratiu, économiste principal et responsable de la recherche économique pour Realtor.com.

Les prix des maisons chutent parce que l’abordabilité s’est considérablement affaiblie en raison de la hausse rapide des taux hypothécaires. Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3 %, mais en juin, il avait brièvement dépassé 6 %, restant dans la fourchette élevée de 5 % tout au long du mois de juillet. Il se rapproche maintenant de 7 %, ce qui fait que le paiement mensuel moyen est supérieur d’environ 70 % à ce qu’il était il y a un an.

“Alors que la Réserve fédérale continue de faire monter les taux d’intérêt, le financement hypothécaire est devenu plus cher, un processus qui se poursuit à ce jour. Compte tenu des perspectives d’un environnement macroéconomique plus difficile, les prix des maisons pourraient bien continuer à ralentir”, a déclaré Lazzara.