Les prix des maisons ont grimpé de plus de 50 % sur ces marchés.

Si vous possédez une maison dans les 10 principaux marchés immobiliers métropolitains des États-Unis, elle peut valoir beaucoup plus que ce que vous avez payé, même si vous l’avez achetée il y a quelques années à peine.

Le prix de vente médian d’une maison dans ces régions a bondi de 57 % en moyenne au cours des quatre dernières années, selon de nouvelles données de Realtor.com.

C’est un exploit qui aurait normalement pris 10 ans à réaliser, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com, à USA TODAY.

« Si vous êtes un propriétaire assez récent, vous serez peut-être surpris d’apprendre que vous pourriez vendre votre maison et gagner de l’argent beaucoup plus tôt que prévu », dit Hale.

Realtor.com a examiné les 300 plus grandes régions métropolitaines et les a classées en fonction de l’augmentation de leurs prix de vente depuis 2017. Le temps médian pendant lequel ces annonces restent sur le marché a diminué de 30 jours et ces maisons se vendent désormais en 25 jours.

En tête du peloton se trouve Boise City, Idaho, où le prix médian a bondi de 72 % à 385 000 $, contre 224 000 $.

Le marché avec le prix médian le plus élevé était la région de Stockton-Lodi, en Californie, à 460 000 $, soit une augmentation de 51 % de janvier-février 2017 à la même période en 2021.

L’abordabilité était un facteur clé dans les marchés qui ont connu des augmentations de prix.

Les augmentations de prix les plus importantes se sont produites près des grandes villes occidentales qui sont des pôles technologiques. Outre Boise City, d’autres zones métropolitaines chaudes présentant ces caractéristiques incluent Spokane, Washington et Ogden, Utah.

« Boise attire beaucoup de gens des principaux marchés californiens comme San Francisco et San Jose », explique Hale. “Le climat est similaire, les prix sont beaucoup plus abordables et il y a beaucoup d’activités de plein air.”

La liste comprend des villes des États de l’ouest, du Midwest et du sud, notamment l’Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, l’Indiana, la Caroline du Nord, l’Utah et le Wisconsin.

Un récent sondage de Realtor.com a révélé que 10 % des propriétaires prévoient d’inscrire leur maison cette année, et plus d’un quart (26 %) prévoient de le faire au cours des trois prochaines années. L’un des principaux moteurs était de réaliser des bénéfices sur le marché actuel.

Sur le marché actuel des vendeurs, où les offres multiples sur les maisons sont désormais la norme, 29% des vendeurs potentiels s’attendent à fixer le prix catalogue au-dessus de ce qu’ils pensent que la maison vaut, selon l’enquête.

Hale dit qu’il faut généralement trois à cinq ans pour qu’un propriétaire atteigne le seuil de rentabilité lorsque les coûts d’achat ont un sens par rapport à la location.

Le prix de vente médian d’une maison unifamiliale existante a grimpé de 18,4%, à 334 500 $, en mars, marquant un sommet historique, selon la National Association of Realtors. Le parc immobilier s’élevait à 1,07 million d’unités à la fin du mois, en baisse de 28 % par rapport à l’année précédente.

Marchés avec les gains de prix les plus importants :

Swapna Venugopal Ramaswamy est le journaliste du logement et de l’économie pour USA TODAY. Suivez-la sur Twitter @SwapnaVenugopal