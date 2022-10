Les prix des maisons ont chuté à un rythme record en août, selon S&P Case-Shiller

Les prix des maisons sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an, mais les gains diminuent au rythme le plus rapide jamais enregistré, selon une mesure clé, alors que le marché du logement se débat sous des taux d’intérêt fortement plus élevés.

Les prix en août étaient 13% plus élevés à l’échelle nationale par rapport à août 2021, selon l’indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller. Cela représente une baisse par rapport à un gain annuel de 15,6 % le mois précédent. La différence de 2,6 % dans ces comparaisons mensuelles est la plus importante de l’histoire de l’indice, qui a été lancé en 1987, ce qui signifie que les gains de prix ralentissent à un rythme record.

Le composite de 10 villes, qui suit les plus grands marchés du logement aux États-Unis, a augmenté de 12,1 % d’une année sur l’autre en août, contre un gain de 14,9 % en juillet. Le composite de 20 villes, qui comprend un éventail plus large de régions métropolitaines, a augmenté de 13,1 %, contre une augmentation de 16 % le mois précédent.

“La forte décélération des prix de l’immobilier aux États-Unis que nous avons notée il y a un mois s’est poursuivie dans notre rapport d’août 2022”, a écrit Craig Lazzara, directeur général de S&P DJI, dans un communiqué. “La hausse des prix a ralenti dans chacune de nos 20 villes. Ces données montrent clairement que le taux de croissance des prix des logements a culminé au printemps 2022 et n’a cessé de baisser depuis.”

Miami, Tampa, Floride et Charlotte, Caroline du Nord, ont été en tête des hausses de prix en août, avec des augmentations d’une année à l’autre de 28,6 %, 28 % et 21,3 %, respectivement. Les 20 villes ont signalé des hausses de prix plus faibles au cours de l’année terminée en août par rapport à l’année terminée en juillet.

La côte ouest, qui comprend certains des marchés du logement les plus coûteux, a connu les baisses mensuelles les plus importantes, San Francisco (-4,3 %), Seattle (-3,9 %) et San Diego (-2,8 %) ayant le plus chuté.

Un bond rapide des taux hypothécaires par rapport à des creux records cette année a mis sur les talons le marché de l’habitation autrefois brûlant. Le taux moyen du populaire prêt immobilier à taux fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3 %. En juin, il s’étendait sur 6 % et est maintenant à un peu plus de 7 %, selon Mortgage News Daily.

“Avec des mensualités hypothécaires supérieures de 75 % à celles de l’année dernière, de nombreux primo-accédants sont exclus du marché du logement, incapables de trouver des maisons avec des budgets qui ont perdu 100 000 $ de pouvoir d’achat cette année”, a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor. .com.

Il a également noté que les prix des maisons plus élevés combinés à des taux d’intérêt plus élevés empêchent les vendeurs potentiels de mettre leurs maisons en vente. Ils semblent être enfermés dans leurs taux inférieurs.