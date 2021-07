Les prix des maisons ont battu des records en mai, selon S&P Case-Shiller

Les prix des maisons continuent de battre des records, alors que la forte demande se heurte à la faiblesse de l’offre.

À l’échelle nationale, les prix en mai étaient 16,6% plus élevés qu’en mai 2020, selon l’indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’augmentation annuelle de 14,8 % enregistrée en avril. Le gain de 16,6 % est le résultat le plus élevé des 30 dernières années du rapport.

L’augmentation annuelle composite de 10 villes était de 16,4 % en mai contre 14,5 % en avril. Le composite de 20 villes a gagné 17,0 % en glissement annuel, contre 15,0 % le mois précédent. Les 20 villes ont signalé des augmentations de prix plus élevées au cours de l’année se terminant en mai 2021 par rapport à l’année se terminant en avril 2021.

Phoenix, San Diego et Seattle ont enregistré les gains les plus élevés d’une année sur l’autre parmi les 20 villes en mai. Phoenix a ouvert la voie avec une augmentation des prix de 25,9% d’une année sur l’autre, suivie de San Diego avec une augmentation de 24,7% et de Seattle avec une augmentation de 23,4%. Chicago, Cleveland et Minneapolis ont enregistré les gains les plus faibles, bien qu’ils soient toujours à deux chiffres.

« Il y a un mois, j’ai qualifié la performance d’avril de » vraiment extraordinaire « et ce mois-ci, je me retrouve à court de superlatifs », a déclaré Craig Lazzara, directeur général et responsable mondial de la stratégie d’investissement indiciel chez S&P DJI. « Nous avons précédemment suggéré que la force du marché immobilier américain était due en partie à la réaction à la pandémie de COVID, alors que les acheteurs potentiels passent des appartements urbains aux maisons de banlieue. Les données de mai continuent d’être cohérentes avec cette hypothèse. »

Cinq villes – Charlotte, Cleveland, Dallas, Denver et Seattle – ont enregistré leurs gains annuels les plus élevés de tous les temps. Les hausses de prix dans les 20 villes se situaient dans le quartile supérieur des performances historiques ; dans 17 villes, les hausses de prix se situaient dans le décile supérieur.

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé au début du mois de mai et se sont maintenus dans une fourchette étroite tout au long du mois. Les taux sont si bas depuis si longtemps que même de légères hausses mensuelles n’ont rien fait pour faire baisser les prix des maisons.

Les ventes de maisons neuves et existantes ont diminué au cours des derniers mois, en grande partie en raison des prix exorbitants. Le stock de maisons à vendre a enfin commencé à augmenter, quoique très lentement. Une augmentation des inscriptions est la seule chose à ce stade qui pourrait ralentir un peu les gains de prix.

La demande est toujours forte en raison de la simple démographie de la plus grande génération, les millennials, qui entrent dans ses années d’achat de maison. Les taux hypothécaires ont également baissé de nouveau au cours des dernières semaines.

« Cette confluence dynamique de développements immobiliers aide à contrôler la croissance des prix à l’approche du mois d’août. En ce qui concerne les mois à venir, nous prévoyons que les stocks continueront de croître jusqu’à l’automne, modifiant la tendance saisonnière typique et maintenant l’activité immobilière sur un rouleau » a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com.