Les prix des maisons ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril: S&P Case-Shiller

Ryan Ratliff (C), associé aux ventes immobilières chez Re/Max Advance Realty, montre à Ryan Paredes (L) et Ariadna Paredes une maison à vendre le 20 avril 2023 à Cutler Bay, en Floride.

Les prix des maisons ont culminé en juin dernier, chutant fortement au début de cette année. Maintenant, ils se rétablissent régulièrement.

Les prix des maisons en avril étaient toujours en baisse de 0,2 % par rapport à avril 2022, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller. Ils étaient toutefois supérieurs de 0,5 % d’un mois à l’autre, après désaisonnalisation. Les prix ne sont plus que de 2,4 % inférieurs à leur sommet de juin.

Miami, Chicago et Atlanta enregistraient encore de gros gains en avril, avec des prix en hausse de 5,2 %, 4,1 % et 3,5 % d’une année sur l’autre, respectivement. Par rapport à il y a un an, les baisses de prix ont été plus importantes en avril qu’en mars dans 17 des 20 premières villes de l’indice. Boston, San Francisco et Cleveland ont affiché de légères augmentations.

Une hausse importante des taux hypothécaires l’été dernier a provoqué une baisse des prix. Mais les taux sont toujours élevés et les acheteurs semblent s’adapter à la nouvelle normalité. La demande se renforce.

« La reprise en cours des prix de l’immobilier est généralisée », a déclaré Craig Lazzara, directeur général de S&P DJI, dans un communiqué.

« Si j’essayais de prouver que la baisse des prix des maisons qui a commencé en juin 2022 s’est définitivement terminée en janvier 2023, les données d’avril renforceraient mon argument », a-t-il ajouté. « La question de savoir si nous verrons un soutien supplémentaire à cette opinion dans les mois à venir dépendra de la capacité du marché à relever les défis posés par les taux hypothécaires actuels et la possibilité persistante d’une faiblesse économique. »

Avant désaisonnalisation, les prix ont augmenté dans les 20 villes en avril, comme ils l’avaient également fait en mars. Les données corrigées des variations saisonnières ont montré que les prix ont augmenté dans 19 villes en avril contre 14 en mars.

Le taux d’intérêt moyen sur l’hypothèque fixe de 30 ans oscille toujours dans la fourchette élevée de 6 %, soit plus du double de ce qu’il était au cours des deux premières années de la pandémie de Covid, lorsque l’achat d’une maison a considérablement augmenté.

Les acheteurs, cependant, sont toujours en force. Mais ils se heurtent à un stock extrêmement faible de maisons à vendre. Cela s’explique en partie par le fait que la grande majorité des propriétaires ont des taux hypothécaires de l’ordre de 3 %, ce qui les rend beaucoup moins susceptibles de vouloir vendre leur maison et en acheter une autre à un taux plus élevé.

« Les tendances des prix des maisons sont prises dans un bras de fer entre les budgets des acheteurs étirés et les stocks limités forçant la concurrence malgré une accessibilité réduite », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com, dans un communiqué. « Avec des taux hypothécaires élevés empêchant 1 propriétaire sur 7 de vendre, les nouvelles inscriptions ont pris beaucoup de retard par rapport à ce que nous avons vu les années précédentes, poussant les acheteurs à continuer à proposer leurs meilleures offres même si les ventes de maisons sont inférieures de 20% à la dernière fois. année. »