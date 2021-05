Les prix des maisons en mars ont connu la plus forte croissance en plus de 15 ans: S&P Case-Shiller

Les prix des maisons en mars étaient 13,2% plus élevés en mars par rapport à mars 2020, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller.

C’est en hausse par rapport au gain annuel de 12% en février, et cela marque le 10e mois consécutif d’accélération des prix des maisons.

Le gain de mars est le plus important depuis décembre 2005 et est également l’un des plus importants des 30 ans d’histoire de l’indice. Les prix sont poussés à la hausse par une concurrence incroyablement forte sur le marché. La forte demande se heurte à une offre presque record, ce qui entraîne des guerres d’enchères pour la grande majorité des inscriptions.

Le composé de 10 villes a augmenté de 12,8% d’une année sur l’autre, contre 11,7% le mois précédent. L’indice composite de 20 villes a augmenté de 13,3%, contre 12,0% en février.

Les villes avec les plus fortes hausses de prix restent Phoenix, San Diego et Seattle. Phoenix est en tête avec une augmentation de prix de 20% d’une année sur l’autre, suivie de San Diego avec une augmentation de 19,1% et des prix de Seattle de 18,3%. Les 20 villes ont signalé des hausses de prix plus élevées au cours de l’année se terminant en mars 2021 par rapport à l’année se terminant en février 2021.

« Ces données sont cohérentes avec l’hypothèse selon laquelle COVID a encouragé les acheteurs potentiels à passer des appartements urbains aux maisons de banlieue », a déclaré Craig Lazzara, directeur général et responsable mondial de la stratégie d’investissement indiciel chez S&P DJI.

« Cette demande peut représenter des acheteurs qui ont accéléré des achats qui auraient eu lieu de toute façon au cours des prochaines années. Alternativement, il peut y avoir eu un changement séculaire des préférences, conduisant à un changement permanent de la courbe de demande de logements », at-il ajouté.

Les taux hypothécaires ont commencé à augmenter au cours de cette période, le taux moyen sur 30 ans étant fixé juste en dessous de 3% en février, puis se terminant en mars à environ 3,4%, selon Mortgage News Daily. Des taux hypothécaires plus élevés réduisent le pouvoir d’achat et mettent généralement un frein aux prix des maisons, mais une concurrence manifestement inhabituelle sur le marché écrase les mécanismes habituels du marché.

Il n’y avait que 1,16 million de maisons sur le marché en avril, une baisse de 20% d’une année sur l’autre, selon l’Association nationale des agents immobiliers. La pénurie continue de logements, en particulier dans la partie inférieure du marché, prévoit que les prix des maisons ne ralentiront pas de sitôt.

Les ventes commencent à s’affaiblir et les prix suivent généralement, mais encore une fois, les tendances habituelles ne sont pas fiables dans ce marché immobilier très inhabituel.