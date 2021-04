Les hausses de prix des logements continuent de dépasser les attentes, car l’offre serrée et la forte demande mènent à des guerres d’enchères.

À l’échelle nationale, les prix en février ont augmenté de 12% d’une année sur l’autre, contre 11,2% en janvier, selon l’indice des prix des logements S&P CoreLogic Case-Shiller.

Le composé de 10 villes a augmenté de 11,7% par an, contre 10,9% en janvier. L’indice composite de 20 villes a progressé de 11,9%, contre 11,1% le mois précédent. Tous les gains étaient à deux chiffres, sauf Chicago et Las Vegas.

«Le gain de 12% du National Composite est le plus élevé enregistré depuis février 2006, il y a exactement 15 ans, et se situe confortablement dans le décile supérieur de la performance historique», a noté Craig Lazzara, directeur général et responsable mondial de la stratégie d’investissement indiciel chez S&P DJI. «Les hausses de prix de février dans chaque ville sont supérieures au niveau médian de cette ville et se classent dans le quartile supérieur de tous les rapports dans 18 villes.

Les villes avec les gains les plus importants restent Phoenix, San Diego et Seattle. Les prix à Phoenix ont augmenté de 17,4% d’une année sur l’autre, suivis de San Diego avec une augmentation de 17% et de Seattle avec une augmentation de 15,4%. Dix-neuf des 20 villes ont enregistré des hausses de prix plus fortes au cours de l’année se terminant en février 2021 par rapport à l’année se terminant en janvier 2021.

Les prix ont augmenté de manière décisive malgré le fait que les taux hypothécaires ont également fortement augmenté au cours du mois. Le taux moyen de l’hypothèque fixe populaire de 30 ans a commencé en février à 2,79% et a terminé le mois à 3,27%, selon Mortgage News Daily.

C’est une forte demande et une offre record qui continuent de faire grimper les prix. Plus de la moitié des maisons sous contrat au cours du mois ont connu des guerres d’enchères, selon Redfin. Les maisons se vendent également maintenant environ la moitié du temps qu’elles le faisaient il y a à peine un an, selon l’Association nationale des agents immobiliers.

Alors même que les vaccins sont distribués plus largement et que les Américains commencent à réintégrer l’économie, le désir de plus grands espaces de vie avec plus de commodités extérieures ne semble pas se dissiper.

« Cette demande peut représenter des acheteurs qui ont accéléré des achats qui auraient eu lieu de toute façon au cours des prochaines années », a déclaré Lazzara. « Alternativement, il peut y avoir eu un changement séculaire dans les préférences, conduisant à un changement permanent de la courbe de demande de logements. Des données futures seront nécessaires pour analyser cette question. »