Les prix des maisons continuent de grimper

Les prix des maisons en mai ont augmenté pour le quatrième mois consécutif Indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shillermais les différences régionales se creusent.

Les gains surviennent malgré une forte hausse des taux d’intérêt hypothécaires au cours du mois.

Les prix à l’échelle nationale ont augmenté de 0,7 % d’un mois à l’autre, désaisonnalisés. Le composite de 10 villes de l’indice a gagné 1,1 % et le composite de 20 villes a gagné 1 %.

Les prix à l’échelle nationale étaient toujours en baisse de 0,5 % par rapport à mai 2022, mais ils ne sont que 1 % en dessous de leur sommet de juin 2022.

Le composite de 10 villes a chuté de 1 %, d’une année sur l’autre, légèrement moins que la baisse de 1,1 % du mois précédent. Le composite de 20 villes a chuté de 1,7 %, soit la même baisse annuelle qu’en avril.

« Les prix des maisons aux États-Unis ont commencé à baisser après juin 2022, et les données de mai confirment que le dernier mois de la baisse était janvier 2023 », a déclaré Craig Lazzara, directeur général du S&P DJI. « Certes, les gains de prix des quatre derniers mois pourraient être tronqués par des augmentations des taux hypothécaires ou par une faiblesse économique générale. Mais l’ampleur et la force du rapport de mai sont compatibles avec une vision optimiste des mois à venir. »

Lazzara, cependant, a noté que « les différences régionales continuent d’être frappantes », les villes de la soi-disant ceinture de rouille surpassant le reste du pays. Les prix à Chicago ont gagné 4,6 % ; à Cleveland, 3,9 % ; et New York, 3,5 %, ce qui en fait les plus performants. Le Midwest a repris le règne du Sud en tant que région la plus forte.

« Si cela vous semble inhabituel, cela me semble aussi. Cela fait cinq ans qu’une ville froide n’a pas occupé la première place (et c’était Seattle, qui n’est pas si froide) », a ajouté Lazzara.

Sur le composite de 20 villes, 10 villes ont vu des prix plus bas au cours de l’année se terminant en mai 2023 par rapport à l’année se terminant en avril 2023 et 10 ont vu des prix plus élevés.

Les villes de l’Ouest, où les prix avaient le plus gonflé, ont été les moins performantes en mai. Seattle, en baisse de 11,3 %, et San Francisco, en baisse de 11 %, ont été les pires.

Les prix remontent car l’offre est encore très faible. Les propriétaires actuels hésitent à vendre, étant donné que la plupart paient des taux hypothécaires inférieurs à la moitié des taux actuels. La demande est revenue après le bond initial des taux hypothécaires, les acheteurs semblant s’habituer à une nouvelle normalité.

« Le marché du logement reste inabordable pour de nombreux acheteurs, mais certaines régions connaissent des niveaux de concurrence élevés en raison du faible stock à vendre », a déclaré Hannah Jones, analyste de recherche chez Realtor.com. « Le stock de maisons existantes limité signifie que de nombreux marchés connaissent une concurrence qui rappelle celle de ces dernières années. »

Correction : Les prix des maisons en mai ont augmenté pour le quatrième mois consécutif sur l’indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller. Une version antérieure indiquait de manière erronée le nombre de mois.