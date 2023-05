Les prix des maisons chuteront sous le gouvernement travailliste, déclare Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un gouvernement travailliste tentera de faire baisser les prix de l’immobilier en augmentant l’offre, a déclaré Sir Keir Starmer en révélant que son parti était ouvert à la construction sur les terres de la ceinture verte.

Le leader travailliste a déclaré que son parti donnerait aux zones locales la possibilité de construire sur la ceinture de verdure là où cela ne gâcherait pas la beauté de la campagne.

Et Sir Keir a affirmé que les prix de l’immobilier baisseraient si un gouvernement travailliste pouvait construire plus de maisons.

Lorsqu’on lui a demandé si un gouvernement travailliste ferait baisser les prix de l’immobilier plutôt que d’augmenter, M. Starmer a déclaré à Times Radio: « Oh, oui. »

« En ce moment, l’une des raisons pour lesquelles les prix des logements sont si élevés est que les gens possèdent des terres, essayant de s’assurer qu’elles gagnent le plus de valeur possible », a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a ajouté: «Les promoteurs et les propriétaires fonciers ont en fait tout intérêt à ne pas construire autant de maisons, car cela maintient le prix élevé. Nous voulons changer ce modèle et nous assurer que beaucoup, beaucoup plus de maisons sont construites – et que le prix baisse. »

Avant de présenter ses idées sur la planification, le développement et la croissance aux chambres de commerce britanniques, le dirigeant travailliste a déclaré qu’une discussion était nécessaire sur l’autorisation de construire sur la ceinture verte si elle répond aux besoins locaux.

Il a utilisé l’exemple de maisons construites sur un terrain de jeu à Maidstone plutôt que sur un parking, avec la raison donnée que le parking était classé comme étant dans la ceinture verte.

S’adressant à la BBC Petit-déjeunerSir Keir a déclaré: «Je ne pense pas que quiconque se soucie de notre campagne penserait que c’est une bonne idée.

« Donc ce que je dis, c’est que si on donne aux territoires le pouvoir d’orienter les logements, même lorsqu’ils sont sur la ceinture verte, s’il s’agit d’un parking plutôt que d’un terrain de jeu, alors je pense que protéger le parking et construire sur le terrain de jeu était le mauvais choix », a-t-il déclaré.

Keir Starmer et la chef adjointe Angela Rayner (PENNSYLVANIE)

Le dirigeant travailliste a ajouté: «Nous ferions ces choix difficiles et dirons aux zones locales: même si c’est la ceinture verte, s’il s’agit d’un parking ou d’un terrain similaire qui n’affecte pas la beauté de notre campagne… alors nous allons modifier les règles de planification, nous vous donnerons les pouvoirs de planification pour le faire. »

Rishi Sunak a été contraint d’abandonner les projets d’objectifs de construction de logements obligatoires face à la réaction violente des députés et militants conservateurs rebelles – mais Sir Keir réaffirmera son engagement à ramener les objectifs de logement locaux.

Dans son discours à Westminster, il dira : « Une génération et ses espoirs sont bloqués par ceux qui – le plus souvent – ​​profitent des maisons et des emplois sûrs qu’ils refusent aux autres.

Il dira que sa politique de soutien « aux constructeurs et non aux bloqueurs » va au-delà des nouvelles maisons – appelant à la construction de plus de parcs éoliens terrestres en Angleterre.

Le ministre conservateur des Transports, Holden, a déclaré que Sir Keir « changeait constamment de forme et de position », ajoutant: « Comme tout bon avocat, ce que nous voyons, c’est que Keir Starmer tente de présenter un cas différent à un public différent à chaque fois qu’il a un cas différent devant lui. de lui. »

Lord Frost est sur le point d’avertir les conservateurs que les jeunes sont «exclus» du marché du logement (fil de sonorisation)

Cependant, le haut conservateur Lord Frost avertira aujourd’hui que le parti pourrait perdre du pouvoir s’il ne parvient pas à répondre aux besoins des jeunes «exclus» du marché du logement.

L’ancien ministre du Brexit devrait souligner la pression sur les jeunes confrontés à la pénurie de logements et aux impôts élevés lors de son discours à la conférence National Conservativism.

Pendant ce temps, le Parti travailliste semble prêt à soutenir le nivellement des réformes de la location du secrétaire Michael Gove après que Sir Keir Starmer a déclaré qu’ils avaient « globalement raison ».

Des plans promis depuis longtemps pour abolir les soi-disant expulsions sans faute seront présentés au Parlement mercredi, mais le projet de loi visera également à renforcer les droits des propriétaires à expulser les locataires pour comportement antisocial.

Sir Keir a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: « Je pense en fait que ce qu’il dit est globalement juste et nous le soutiendrions.

« En fait, c’est un pas dans la bonne direction. Je pense que l’ayant promis en 2019, ils auraient pu le faire un peu plus rapidement mais, regardez, c’est juste de donner plus de sécurité aux locataires.

Les militants ont averti M. Gove de ne pas créer de « porte dérobée » pour les expulsions, craignant que les délais ne soient réduits si les locataires étaient jugés « irresponsables ». La législation ne limitera pas le nombre de fois où les propriétaires peuvent augmenter les loyers.