Les prix des maisons chutent pour la première fois en trois ans, la plus forte baisse depuis 2011

La forte et rapide hausse des taux hypothécaires cette année a rendu encore moins abordable un marché du logement déjà cher. Les prix des maisons ont fortement augmenté au cours des premières années de la pandémie de Covid car la demande était incroyablement forte, l’offre historiquement faible et les taux hypothécaires ont atteint plus d’une douzaine de creux records.

Aujourd’hui, l’abordabilité du logement est à son plus bas niveau en 30 ans. Selon Black Knight, il faut 32,7 % du revenu médian des ménages pour acheter une maison moyenne en utilisant un acompte de 20 % sur une hypothèque de 30 ans. C’est environ 13 points de pourcentage de plus qu’au début de la pandémie et nettement plus que les années avant et après la Grande Récession. La moyenne sur 25 ans est de 23,5 %.

“Nous informons depuis un certain temps que la dynamique entre les taux d’intérêt, l’inventaire des logements et les prix des maisons était intenable du point de vue de l’abordabilité, et à un moment donné, quelque chose devrait céder”, a déclaré Andy Walden, vice-président de l’entreprise. recherche et stratégie chez Black Knight.

“Nous voyons maintenant exactement cela, les données de juillet fournissant des preuves claires d’un point d’inflexion significatif sur le marché”, a-t-il ajouté. “De nouvelles corrections de prix sont probables à l’horizon alors que nous entrons dans des mois saisonniers généralement plus neutres pour le marché du logement.”

Les prix augmentent historiquement en moyenne de 0,4 % entre juin et juillet, car le marché est fortement orienté vers les familles qui achètent des maisons plus grandes et plus chères. Les familles aiment déménager pendant l’été, quand l’école est finie.

Même pendant la Grande Récession, les prix des maisons ont généralement augmenté légèrement de mars à mai, en raison de la saisonnalité du marché. Toutes les baisses de prix à cette époque se sont produites au cours des mois de juillet à février.

Certains marchés locaux connaissent des baisses encore plus prononcées au cours des derniers mois. San José a connu la plus forte hausse, avec des prix des maisons en baisse de 10 % ces derniers mois, suivi de Seattle (-7,7 %), San Francisco (-7,4 %), San Diego (-5,6 %), Los Angeles (-4,3 %) et Denver (-4,2%).

Les prix des maisons étaient encore 14,3% plus élevés en juillet par rapport à juillet 2021, soit plus de trois fois la croissance annuelle historique des prix, mais la majorité de cette croissance a eu lieu au cours des cinq premiers mois de 2022, avant la forte flambée des taux d’intérêt hypothécaires .

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a commencé cette année à environ 3 %, selon Mortgage News Daily. Il a grimpé lentement d’un mois à l’autre, reculant légèrement en mai, mais a ensuite augmenté de façon plus spectaculaire pour atteindre un peu plus de 6 % en juin. Il oscille désormais autour de 5,75 %.