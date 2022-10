Les prix des maisons baissent enfin. Mais jusqu’où iront-ils ?

Le marché immobilier américain est en pleine mutation. Après deux ans d’appréciation stratosphérique des prix, les prix des maisons ont culminé et sont en train de redescendre.

Mais ce que les acheteurs et les propriétaires veulent savoir, c’est : jusqu’à quel point les prix vont-ils baisser ?

La réponse courte : les prix devraient encore baisser, mais pas autant qu’ils l’ont fait pendant la crise immobilière. Du sommet de 2006 au creux de 2012, les prix des maisons nationales ont chuté de 27 %, selon les indices S&P CoreLogic Case-Shiller, qui mesurent les prix des maisons aux États-Unis.

“C’était différent en 2008, 2009 parce que cette baisse des prix était due à une poussée des vendeurs”, a déclaré Jeff Tucker, économiste principal chez Zillow. “En raison des saisies et des ventes à découvert, il y avait beaucoup de vendeurs extrêmement motivés qui étaient prêts à subir une perte sur leurs maisons.”

De plus, ce krach immobilier est survenu à un moment où le stock de maisons à vendre était quatre fois plus élevé qu’il ne l’est actuellement. L’inventaire actuel est encore nettement inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, ce qui a accru la concurrence pour les maisons. Et cela maintient les prix relativement élevés.

“Je serais surpris de voir les prix chuter n’importe où en dessous de ce qu’ils étaient en 2019”, a déclaré Tucker. «Il y a eu une certaine surchauffe sur le marché du logement en 2021 jusqu’au printemps qui a poussé les prix plus haut que ce que les fondamentaux soutiendraient. Maintenant, ils descendent.

Les taux hypothécaires ayant plus que doublé depuis le début de cette année, les calculs pour un acheteur de maison ont considérablement changé. Selon Black Knight, une société de données hypothécaires, le paiement mensuel du principal et des intérêts hypothécaires sur la maison au prix médian a augmenté de 930 $ par rapport à il y a un an, soit une augmentation de 73 %.

Lorsque vous tenez compte de la flambée des taux hypothécaires, ainsi que des prix des maisons élevés et des salaires qui n’augmentent pas aussi vite, l’achat d’une maison est moins abordable aujourd’hui qu’il ne l’a été depuis des décennies, selon Black Knight.

Mais il peut y avoir un certain soulagement en vue pour les acheteurs.

Les économistes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les prix des maisons baissent d’environ 5 à 10 % par rapport au pic atteint en juin.

Wells Fargo a récemment prévu que les prix médians nationaux des maisons unifamiliales chuteraient de 5,5 % d’une année sur l’autre d’ici la fin de 2023.

Les économistes de Wells Fargo estiment que le prix médian d’une maison unifamiliale existante est de 385 000 $ cette année, en hausse de 7,8 % par rapport à l’année dernière, mais la croissance sera bien inférieure à l’augmentation de 19 % d’une année sur l’autre observée en 2021.

Les économistes prévoient que le prix médian des maisons tombera à 364 000 $, soit une baisse de 5,5 % par rapport à cette année. Ils prévoient que les prix rebondiront et augmenteront à nouveau en 2024, le prix médian augmentant de 3,3 % pour atteindre 376 000 d’ici la fin de 2024.

“Jusqu’à présent, le principal moteur de la correction du marché du logement a été la forte hausse des taux hypothécaires”, ont écrit les chercheurs de Wells Fargo. “Si nos prévisions de baisse des taux de la Fed se réalisent, les taux hypothécaires devraient baisser légèrement, tout comme le refroidissement des pressions inflationnistes stimule la croissance du revenu réel. Une modeste amélioration de l’activité de vente devrait alors suivre, ce qui relancera l’appréciation du prix des maisons d’ici 2024. »

En fin de compte, la baisse des prix dépendra de l’endroit où vous vivez.

Contrairement à la flambée des prix pendant la pandémie qui a fait grimper la valeur des maisons sur les marchés à travers le pays, le refroidissement sera plus régional, a déclaré Tucker. Les baisses seront plus profondément ressenties dans les endroits où il y a eu des gains plus importants pendant la pandémie, dont beaucoup dans l’Ouest et la Sunbelt, y compris des villes comme Austin, Phoenix et Boise, a-t-il déclaré.

“À l’échelle nationale, nous pourrions voir une baisse de 5% par rapport au sommet”, a déclaré Tucker. “Mais les prix baisseront davantage dans l’Ouest et il y aura une baisse plus faible dans le Sud-Est.”

En septembre, les prix des maisons d’un mois sur l’autre ont chuté dans plusieurs points chauds de la pandémie, dont Phoenix, en baisse de 2,3 % ; Las Vegas, en baisse de 1,9% et Austin, en baisse de près de 1%, selon Zillow.

Et Boise, Idaho, où les prix ont bondi de près de 60 % pendant la pandémie, connaît déjà des baisses annuelles, avec une baisse des prix de 3,9 % d’une année sur l’autre en septembre, selon Zillow.

“Un certain nombre de régions métropolitaines, en particulier dans l’Ouest, verront des baisses de prix d’une année sur l’autre ce printemps”, a déclaré Tucker. “Ce sera le pire moment de comparaison car c’est à ce moment-là que de nombreux marchés ont atteint leur apogée.”