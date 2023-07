Les prix des maisons atteignent de nouveaux sommets, tirés par une offre plus serrée

Les prix ont commencé à baisser l’été dernier, après que le taux d’intérêt moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans a plus que doublé en seulement six mois. Ils ont continué de baisser jusqu’en janvier, lorsque la demande des acheteurs est revenue mais s’est heurtée à une offre très tendue. Les acheteurs se sont peut-être simplement habitués à des tarifs plus élevés.

Les prix, en hausse depuis janvier, étaient supérieurs de 0,1 % en mai à ce qu’ils étaient un an plus tôt.

« Plus tôt cette année, j’ai partagé que je croyais que les taux hypothécaires de 6 % étaient acceptés comme la nouvelle norme. Je pense que nous sommes maintenant dans un environnement où les taux hypothécaires de 7 % sont maintenant la nouvelle norme, et les gens l’acceptent », Robert Reffkin, Le PDG de Compass Real Estate a déclaré la semaine dernière sur « Squawk on the Street » de CNBC.

En mai, un peu plus de la moitié des 50 plus grands marchés du logement du pays, principalement dans le Midwest et le Nord-Est, avaient soit retrouvé leurs pics de prix antérieurs, soit établi de nouveaux sommets.

Les prix des maisons sont encore plus faibles en Occident et dans de nombreuses villes considérées comme des «villes en plein essor» pandémiques, qui ont connu un afflux de travailleurs à distance trouvant de nouvelles maisons au cours des premiers jours de Covid.

Mais ces prix commencent à se raffermir. Les maisons de San Jose, en Californie, ont perdu 10 % de leur valeur l’an dernier, mais les stocks recommencent à baisser et les prix y sont en train de se réchauffer. Ils ont augmenté de 1,4 % en mai, la deuxième plus forte augmentation d’un mois à l’autre de tous les marchés sur une base désaisonnalisée. San Diego, Los Angeles, San Francisco et Seattle ont également connu une croissance des prix en mai.

La seule exception est Austin, au Texas, l’une des plus grandes villes en plein boom pandémique.

« Les stocks y continuent de dépasser les niveaux pré-pandémiques, exerçant une pression à la baisse sur les prix, qui sont tombés à -13,8% en dessous du sommet, le plus grand écart de tous les marchés. Seuls huit des 50 principaux marchés sont actuellement à plus de 5% en dessous de leur 2022 pics », a déclaré Walden.

En général, cependant, l’offre est à nouveau en baisse. Les nouvelles inscriptions sont en baisse d’environ 25 % par rapport à il y a un an, car les propriétaires dont les taux hypothécaires sont inférieurs à 4 % hésitent à vendre leur maison et paient potentiellement un taux d’intérêt beaucoup plus élevé sur une autre maison. L’inventaire total est maintenant environ la moitié de ce qu’il était juste avant la pandémie, qui a provoqué un boom immobilier massif.

Les ventes de maisons d’occasion sont encore beaucoup plus faibles qu’elles ne l’étaient il y a un an, mais cela a moins à voir avec des coûts plus élevés qu’avec une offre moindre. Le prix médian d’une maison d’occasion en mai était de 396 100 $, selon la National Association of Realtors. Redfin, une société de courtage immobilier, a rapporté la semaine dernière que la maison moyenne se vend maintenant juste au-dessus de son prix catalogue pour la première fois en près d’un an.

Les guerres d’enchères reviennent clairement, même si l’abordabilité en prend un coup. Au 22 juin, avec des taux sur 30 ans à 6,67 %, il fallait 2 258 $ par mois en capital et intérêts pour effectuer le paiement mensuel sur une maison au prix médian avec 20 % d’acompte et une hypothèque de 30 ans, selon Black Knight. Il s’agit du paiement le plus élevé jamais enregistré, légèrement supérieur aux 2 234 $ requis en octobre.