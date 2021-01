Le prix moyen des logements à Londres a franchi pour la première fois la barrière des 500000 £, selon les chiffres officiels, car la réduction des droits de timbre a alimenté les ventes malgré la fuite de nombreux déménageurs vers le pays.

Des rapports suggèrent que les personnes à la recherche de nouvelles maisons pendant la pandémie ont eu tendance à quitter les villes à la recherche de jardins et de plus d’espace, mais les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) ont montré que les prix ont augmenté de 9,7% dans la capitale en l’année jusqu’en novembre.

Ce chiffre était supérieur à l’augmentation annuelle de 7,6% observée à l’échelle nationale, les prix moyens atteignant un record de 250 000 £.

L’ONS a déclaré que la demande de biens immobiliers dans le centre-ville de Londres est probablement influencée par un plus large éventail de facteurs que le reste du Royaume-Uni, car il a une proportion relativement élevée de propriétés achetées à des fins d’investissement, y compris par des acheteurs au comptant et des investisseurs étrangers.

Les prix élevés de l’immobilier signifient également que la demande pourrait être particulièrement réactive au congé temporaire du droit de timbre, a-t-il ajouté.

Deux arrondissements de Londres – Kensington et Chelsea et Brent – ont enregistré une croissance annuelle des prix des logements de plus de 20 pour cent.

Nick Leeming, président de Jackson-Stops, les agents immobiliers, a déclaré: «Le marché tirait à tous les cylindres en novembre et les données de nos propres succursales le reflétaient, avec des livraisons sur notre réseau national en hausse de 71% en novembre par rapport à trois mois. avant.

«En particulier, les prix à Londres ont fortement rebondi, en partie grâce au retour des acheteurs internationaux de retour dans des régions telles que Kensington et Chelsea, pour battre la taxe supplémentaire sur les acheteurs étrangers qui devait être introduite en avril.»

Des appels ont été lancés pour prolonger la période de congé du droit de timbre au-delà du mois de mars en raison des craintes que certains acheteurs qui sont déjà à mi-chemin du processus pourraient manquer.

Samuel Tombs, économiste en chef du Royaume-Uni à Pantheon Macroeconomics, a averti qu’il y avait un scénario clair dans lequel les prix des logements «ont inversé certains de leurs gains récents» l’année prochaine.

Il a déclaré que le retrait éventuel du programme de congé, les congés de paiement hypothécaire et le retour du seuil du droit de timbre à son ancien niveau « laisseraient probablement les prix des logements inférieurs d’environ deux pour cent d’ici la fin de l’année ».