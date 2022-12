Les prix des maisons à Hong Kong chutent à des creux de cinq ans et pourraient encore baisser

Une confluence de facteurs, y compris des prévisions de croissance plus faibles et les politiques de Covid du continent contribuent aux sombres perspectives, mais la crise de l’immigration à Hong Kong et les taux d’intérêt en boule de neige restent des points d’achoppement saillants.

Hong Kong, le monde marché du logement le moins abordable , a connu des baisses dans certains de ses plus grands lotissements privés. Dans Ville de Yoho un appartement de 393 pieds carrés qui est actuellement coté à 5,98 millions de dollars de Hong Kong — cela représente environ 15 216 dollars HK le pied carré et une baisse de prix de 20 % par rapport au mois précédent.

Les prix des propriétés résidentielles de Hong Kong ont chuté à un creux de près de cinq ans, la hausse des taux d’intérêt et l’exode massif de travailleurs expatriés ayant fait baisser les prix dans l’une des villes les plus chères au monde pour travailler.

Alors que la baisse du taux de fécondité et le vieillissement rapide de la population exercent des pressions, l’effondrement de l’immigration et la vague d’émigration enflammée ont ajouté de l’huile sur le feu.

Hong Kong a récemment relevé ses taux d’intérêt de référence à 4,28 %, faisant grimper les coûts d’emprunt au plus haut depuis mars 2008.

“La faiblesse de l’environnement économique à la fois à Hong Kong et dans le monde, et la hausse rapide des coûts d’emprunt sont les facteurs les plus importants de la baisse des prix de l’immobilier”, a déclaré à CNBC Nelson Wong, directeur exécutif de la recherche de la société immobilière Jones Lang LaSalle.

“L’ampleur a été un peu plus profonde que prévu, principalement en raison de l’escalade des risques géopolitiques [from the Ukraine war] et la trajectoire de forte hausse des taux d’intérêt », a poursuivi Wong.