Les prix des loyers s’envolent dans ces 5 métros. Ce qu’il faut savoir avant de déménager

Alors que la hausse des taux d’intérêt et la flambée des valeurs immobilières empêchent davantage de familles d’acheter une maison, la demande de location a grimpé en flèche, avec les prix des loyers les plus élevés dans les États les plus ensoleillés.

Les prix des loyers des maisons unifamiliales ont gonflé au cours du premier semestre de 2022, atteignant une moyenne nationale de 2 495 $ par mois – une augmentation de 13,4 % par rapport à la même période en 2021, selon un nouveau rapport du courtage immobilier national HouseCanary.

Alors que les villes des climats plus chauds comme la Californie et la Floride dominaient la liste des prix de location médians les plus élevés, les États du Midwest comme l’Ohio ont obtenu les premières places pour les loyers les plus abordables, selon le rapport.

Les résultats surviennent alors que de plus en plus d’Américains, y compris des salariés à six chiffres, vivent d’un chèque de paie à l’autre dans un contexte de hausse des coûts.

L’inflation annuelle a bondi de 9,1% en juin, augmentant au rythme le plus rapide depuis la fin de 1981, selon le département américain du Travail.