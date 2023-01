Les prix des loyers ont augmenté à un rythme record en 2022 alors que le Canada

Les prix des loyers au Canada ont augmenté à un rythme record l’an dernier, le pays ayant enregistré le taux d’inoccupation le plus bas depuis 2001, a déclaré la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Dans un rapport publié jeudi, l’agence fédérale du logement a déclaré que le loyer moyen d’un appartement de deux chambres construit à cet effet, qu’elle utilise comme échantillon représentatif, a augmenté de 5,6 % par rapport à la période de 12 mois précédente.

La SCHL a déclaré que cette augmentation est un nouveau sommet annuel dans les données remontant à 1990.

Le rapport indique également que le marché immobilier en plein essor de l’année dernière a enregistré le taux d’inoccupation le plus bas pour les locations construites à cet effet depuis des décennies, laissant encore moins d’options à ceux qui recherchent un bien locatif.

Le taux d’inoccupation de ces propriétés s’est établi à 1,9 % l’an dernier, contre 3,8 % un an plus tôt.

La SCHL affirme que la chute reflète un resserrement généralisé du marché locatif, l’immigration ayant augmenté à la suite d’un ralentissement pandémique et la hausse des taux hypothécaires ayant rendu plus difficile pour les locataires l’achat de propriétés, dont le prix a grimpé en flèche au début de 2022.

Bien qu’il ait diminué au cours des derniers mois, l’Association canadienne de l’immeuble a déclaré que le prix moyen national des maisons était toujours de 626 318 $ en décembre, en baisse de 12 % par rapport au même mois l’an dernier.

De tels prix et un taux d’inflation obstinément élevé ont laissé de nombreuses personnes bloquées sur le marché locatif, qui a favorisé les locataires pendant une grande partie de la pandémie, mais a soudainement basculé du côté des propriétaires.

Le changement de pouvoir a rendu la recherche et le paiement d’une location plus difficiles et plus coûteux.

“La baisse des taux d’inoccupation et la hausse des loyers étaient un thème commun à travers le Canada en 2022”, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL, dans un communiqué.

“Cela a causé des problèmes d’abordabilité pour les locataires, en particulier ceux dont les revenus sont les plus faibles, avec très peu d’unités sur le marché disponibles dans leur gamme de prix.”

Le resserrement a été brutal à Vancouver, où le taux d’inoccupation est passé de 1,2 % en 2021 à 0,9 % l’an dernier, et à Toronto, qui est passé de 4,4 % à 1,7 %.

Le marché locatif de Montréal a atteint 2,3 % contre 3,7 % un an plus tôt et celui de Calgary est passé de 5,1 % à 2,7 %, le niveau le plus bas observé depuis 2014.

À Edmonton, il est passé de 7,3 % à 4,3 % et à Ottawa, il est passé de 3,4 % à 2,1 %.

Le taux d’inoccupation à Halifax n’a pas changé en 2022, restant au plus bas record de 1 %.

La chute des taux d’inoccupation a fait grimper les prix des loyers.

La SCHL a constaté que le loyer moyen d’une location construite à cet effet de deux chambres avait grimpé de 5,6 % pour atteindre 1 258 $ et que le loyer moyen d’un condo locatif de deux chambres avait bondi de 9 % pour atteindre 1 930 $.

La SCHL a déclaré que la croissance plus élevée des loyers était répandue géographiquement, les augmentations les plus marquées ayant été observées à Vancouver et à Toronto. Le loyer moyen d’un logement de deux chambres construit à cet effet à Vancouver était de 2 002 $ et de 1 779 $ à Toronto.

Rentals.ca a également constaté que le loyer moyen affiché pour tous les types de propriétés a augmenté de 12,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 005 $, soit une augmentation de 217 $ par rapport à la moyenne de décembre 2021 de 1 788 $.

Cependant, sur une base mensuelle, les loyers moyens ont diminué d’environ 1 %, ce que le site a qualifié d'”événement saisonnier typique”.

La petite diminution est loin du soulagement dont les locataires à faible revenu ont besoin.

La part des logements locatifs qui étaient abordables – lorsque la personne ou les personnes qui louent un logement ne dépensent pas collectivement plus de 30 % de leur revenu brut en loyer – pour les locataires aux revenus les plus faibles était, dans la plupart des marchés, dans les 10 % inférieurs ou trop bas pour être signalé, a indiqué la SCHL.

La part des logements locatifs abordables pour les locataires à faible revenu était si faible dans des régions comme Toronto, Ottawa, Windsor, Hamilton, Sudbury, Kingston et Belleville que la SCHL n’a même pas pu publier de chiffres à ce sujet.

Dans d’autres régions comme Calgary, Winnipeg, Halifax et Vancouver, la part était de 5 % ou moins.

Les marchés du Québec ont fait exception à cette tendance avec 25 % de logements locatifs abordables pour les personnes à faible revenu, suivis de loin par des localités des Prairies comme Regina et Saskatoon, où les chiffres se situaient respectivement à 8 et 7 %.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 janvier 2023.