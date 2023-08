Les prix des loyers à Calgary augmentent plus rapidement que partout ailleurs au pays

Considérée ces dernières années comme l’une des grandes villes les plus abordables du Canada, les prix des loyers à Calgary augmentent désormais plus rapidement que tout autre grand marché du pays.

C’est ce que révèle un récent rapport de Locations.ca , un marché en ligne qui exploite les données des nouvelles inscriptions d’appartements partout au Canada. Le rapport révèle qu’en juillet, le prix d’une location d’une ou deux chambres a augmenté de 17 pour cent sur un an – la plus forte hausse du pays.

Il en coûte maintenant en moyenne 1 718 $ pour un appartement d’une chambre et 2 121 $ pour un appartement de deux chambres à Calgary.

Giacomo Ladas, directeur des communications chez Rentals.ca, dit qu’il ne voit pas cette tendance changer de si tôt.

« Avec des taux d’inoccupation aussi bas qu’ils le sont, nous ne nous attendons pas à ce que ces prix changent tant que nous n’aurons pas assisté à une construction massive de logements locatifs spécialement construits à travers le pays », a déclaré Ladas.

Giacomo Ladas de Rentals.ca affirme que la clé pour refroidir le marché locatif est de construire plus de locations spécialement conçues, et rapidement. (Bryan Labby/CBC)

Alors, qu’est-ce qui contribue à cette augmentation rapide des loyers ?

Ladas dit que cet été a été une tempête parfaite : les étudiants universitaires sont de retour et à la recherche d’un logement. Un nombre croissant de Les Canadiens déménagent dans la province . Les taux d’intérêt étaient a atteint un sommet en 22 ans . Même si le taux d’inoccupation de Calgary reste à un niveau le plus bas depuis près d’une décennie .

Pourtant, Calgary est loin d’avoir les loyers les plus chers. En fait, le rapport montre que Vancouver et Toronto continuent d’occuper cette place, Calgary occupant la 26e place.

Mais cela fait aussi partie du problème, dit Ladas. Étant donné que les gens sont exclus des grandes villes, ils continuent de s’installer ici – et même les coûts de location croissants à Calgary constituent un soulagement par rapport aux prix sur d’autres marchés.

Selon lui, la principale solution consiste à construire des locations ciblées à grande échelle, sinon le fardeau qui pèse sur le marché locatif persistera.

« Cela nécessite de nombreuses réformes dans les grandes municipalités et leurs divisions d’utilisation des terres pour réellement encourager les projets à se développer plus rapidement », a déclaré Ladas.

« Nous avons vraiment besoin de voir davantage d’offre arriver sur le marché. »

La liste d’attente de Calgary Housing s’élève à 5 300

Pendant ce temps, la liste d’attente de la Calgary Housing Company s’est allongée pour atteindre 5 300 familles, contre 5 000 au printemps . Cet organisme gère des programmes de loyer et de supplément au loyer au nom de la ville de Calgary et de la province de l’Alberta.

Près de 25 000 Calgariens, dont environ 10 000 enfants, vivent dans un logement géré par le CHC, selon son site Internet.

Larry Dunlop, 60 ans, est l’un des nombreux Calgariens qui cherchent désespérément un logement abordable.

Son séjour d’un an dans un logement de transition se termine en octobre et, pour se préparer, il dit avoir été sur six listes d’attente pour un logement abordable depuis le début de l’année.

Larry Dunlop, un Calgarien de 60 ans qui dépend de l’AISH, dit qu’il n’a plus d’options s’il ne parvient pas à trouver un logement avec son budget serré d’ici octobre. (Soumis par Larry Dunlop)

Dunlop, qui s’appuie sur le programme gouvernemental AISH – Assured Income for the Severely Handicapped –, affirme que la crise des loyers est particulièrement difficile pour les personnes handicapées et les personnes âgées à revenu fixe.

Il dit qu’il se heurte même à des obstacles lorsqu’il demande un logement abordable.

« Si je demande à louer un logement subventionné, ils ont besoin d’un examen médical. Mon médecin va vouloir 80 $ pour remplir un examen médical pour cet endroit… Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux tout simplement pas me le permettre, » a déclaré Dunlop.

Dunlop dit qu’il craint que davantage de personnes ne tombent dans la dépendance s’ils ont du mal à s’en sortir, et il souhaite que les gouvernements et le secteur du logement s’attaquent à des solutions créatives à la crise du logement.

« Des petites maisons seraient une bonne idée, comme quoi ATCO l’a fait pour les anciens combattants , » il a dit.

Il dit qu’il aimerait également voir des réglementations mises en œuvre pour permettre aux grandes entreprises d’acquérir et de posséder des immeubles d’habitation locatifs.