Les prix des logements en Australie ont bondi dans des villes surprenantes malgré la récession de Covid, les familles quittant les villes chères et surpeuplées et optant pour des délices plus ruraux.

Les villes côtières idylliques avec des plages de surf étaient loin d’être les seules zones à voir la valeur des propriétés grimper l’année dernière à de nouveaux records, car davantage de personnes pouvaient travailler à domicile.

Darwin, dans l’extrême nord tropical de l’Australie, a vu les prix de l’immobilier grimper de 11,9% en 2020, selon les données de CoreLogic.

Le prix médian de l’immobilier dans la capitale du Territoire du Nord de 497 222 $ est maintenant supérieur à 490 810 $ à Perth, après une augmentation de 2% en Australie-Occidentale, et légèrement inférieur à 504 829 $ d’Adélaïde, qui a lui-même connu une hausse de 5,9%.

Les prix de l’immobilier à Darwin ont augmenté de 11,9% en 2020, selon les données de CoreLogic, les familles quittant les villes surpeuplées dans le sud

Malgré cette augmentation impressionnante, le prix médian des maisons à Darwin est toujours inférieur au sommet de 2014.

Canberra a vu ses prix immobiliers équivalents augmenter de 8,5%, malgré les hivers froids et les étés chauds, ce qui a porté le prix médian de son logement à 762 608 $.

Régions où les prix ont atteint un niveau record Geelong: 606 403 $ Illawarra: 681 291 $ Newcastle et lac Macquarie: 610876 $ Ipswich: 363213 $ Côte d’Or: 587156 $ Sunshine Coast: 650 608 $ Richmond – Tweed: 623563 $ Launceston et le nord-est: 363723 $ Bendigo: 436 831 $ Source: CoreLogic, CommSec

Les régions régionales ont été les plus performantes l’an dernier, les prix ayant augmenté de 6,9%, soit plus du triple de la hausse de 2% observée dans les valeurs combinées des capitales.

En dehors des capitales australiennes, les prix des logements ont grimpé de 7,1% l’an dernier et la valeur des appartements de 5,9%.

Melbourne a été la seule capitale à voir les prix reculer en 2020, les valeurs ayant chuté de 1,3% au cours d’une année qui a connu des baisses pendant six mois consécutifs.

La ville voisine de Geelong, cependant, a atteint un niveau record avec un prix médian des maisons de 606403 $ en décembre 2020.

Les prix de l’immobilier à Sydney ont augmenté de 2,7%, malgré cinq mois consécutifs de baisse, portant la valeur médiane des maisons à 1,015 million de dollars.

À deux heures de route au nord, les prix de Newcastle et du lac Macquarie ont atteint un nouveau record de 610 876 $.

De l’autre côté de Sydney, la région d’Illawarra couvrant la ville industrielle de Wollongong a vu ses prix médians atteindre un record de 681 291 $.

Le sud du Queensland était un artiste hors pair, ayant 11 zones sur la liste nationale des 39 régions pour voir la valeur des propriétés atteindre un niveau record.

Même la ville satellite d’Ipswich a bien fait avec son prix médian de l’immobilier atteignant un sommet historique de 363 213 $.

Au sud de Sydney, la région d’Illawarra couvrant la ville industrielle de Wollongong a vu ses prix médians atteindre un record de 681 291 $. Sur la photo, les aciéries de Port Kembla

L’ouest à la mode de Brisbane a vu les prix monter à un record de 704 304 $.

La plage subtropicale était sans surprise l’endroit où il fallait être, car de plus en plus de professionnels travaillaient à domicile, les prix de la Gold Coast atteignant un record de 587 156 $ alors que les prix de la Sunshine Coast atteignaient un record de 650 608 $.

De l’autre côté de la frontière en Nouvelle-Galles du Sud, les prix médians de l’immobilier dans la région de Richmond-Tweed couvrant Byron Bay et Ballina ont atteint un record de 623 563 $.

La Tasmanie a également été un État très performant, les prix de l’immobilier à Hobart ayant augmenté de 7,7% en 2020 pour atteindre 551462 dollars, un niveau record.

Launceston, dans le nord de l’État, avait également des prix de l’immobilier record, avec des valeurs s’élevant à 363 723 $.

Le sud du Queensland était un artiste hors pair, ayant 11 zones sur la liste nationale des 36 endroits où la valeur des propriétés a atteint un niveau record. Même la ville satellite d’Ipswich a bien fait avec son prix médian de l’immobilier atteignant un sommet historique de 363213 $

En examinant les données CoreLogic, l’économiste en chef du CommSec, Craig James, a souligné que les prix de l’immobilier en 2020 avaient atteint un niveau record dans 39 des 88 régions d’Australie, couvrant les capitales et les pays.

Malgré le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 30, les prix des logements ont chuté dans seulement deux régions d’Australie.

Pourtant, l’économiste en chef du CommSec Craig James a déclaré qu’une dilution prématurée des subventions salariales et des allocations de chômage pourrait nuire aux prix de l’immobilier alors que la pandémie de Covid se poursuivait.

« Les risques pour le marché du logement – prix, ventes et construction – incluent des erreurs de politique, la réduction de JobKeeper et JobSeeker, de nouvelles vagues d’infection virale et la durée pendant laquelle les frontières étrangères restent fermées », a-t-il déclaré.