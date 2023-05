Le fait que la Colombie-Britannique ait à la fois les prix des logements les plus élevés et les loyers moyens les plus élevés au Canada pourrait être l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la Colombie-Britannique est à nouveau en tête du pays en matière d’expulsions, selon un nouveau rapport.

Silas Xuereb, chercheur indépendant, et Craig Jones, directeur associé de l’UBC Housing Research Collaborative, affirment que ces conditions incitent les propriétaires « à expulser les locataires afin qu’ils puissent augmenter les loyers ou vendre des propriétés à profit ».

Jones a ajouté plus tard dans une entrevue de suivi que la Colombie-Britannique a un taux d’expulsion significativement plus élevé que toute autre province à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard (la différence n’étant pas statistiquement significative), car la Colombie-Britannique a un taux d’expulsion sans faute plus élevé.

Environ 10,5 % des ménages locataires en Colombie-Britannique ont déclaré à l’Enquête canadienne sur le logement de 2021 que leurs propriétaires les avaient forcés à déménager entre avril 2016 et le début de 2021, comparativement à 5,9 % à l’échelle nationale.

La grande majorité des expulsions – 85 % – sont considérées comme des expulsions sans faute. Ils se produisent lorsque les propriétaires revendiquent des propriétés pour leur propre usage, les vendent, les démolissent, les transforment ou les réparent. À l’échelle nationale, un peu moins de 65 % des expulsions sont considérées comme des expulsions sans faute.

Jones a déclaré qu’il ne savait pas ce qui cause la fréquence élevée des expulsions sans faute en Colombie-Britannique, mais a reconnu que les conditions du marché incitaient les propriétaires.

Selon Xuereb et Jones, les prix moyens des logements sont supérieurs de près de 300 000 dollars à la moyenne nationale et les loyers mensuels sont supérieurs de 500 dollars à la moyenne nationale, ce qui incite davantage les propriétaires à expulser les locataires pour augmenter les loyers ou vendre la propriété.

« C’est une raison potentielle, une raison potentielle parmi de nombreuses raisons potentielles », a déclaré Jones.

La région métropolitaine de recensement de Vancouver a le taux d’expulsion le plus élevé au Canada à 10,4 % et des taux d’expulsion similaires à Vancouver et en Colombie-Britannique dans son ensemble « indiquent que les taux d’expulsion élevés sont un problème dans toute la Colombie-Britannique, pas seulement à Vancouver ».

La raison la plus courante signalée pour les expulsions sans faute à l’échelle nationale était la vente de propriétés avec un tiers de toutes les expulsions, suivie par les propriétaires voulant la propriété pour un usage personnel ou l’utilisation de leur famille immédiate à 25%.

Près de 80 % des ménages locataires ont des particuliers ou des entreprises comme propriétaires, les coopératives, les organisations à but non lucratif, les gouvernements, les parents et les employeurs possédant le reste.

Bien qu’il ne soit pas clair dans quelles conditions de propriété se produisent la plupart des expulsions sans faute, les auteurs soulignent que «les propriétaires privés sont plus susceptibles que les propriétaires à but non lucratif et coopératifs d’être motivés par le profit et de vendre des propriétés dont la valeur a gonflé. ”

D’autre part, le rapport conclut que « les taux d’expulsion sont plus faibles dans les logements sociaux et abordables, les logements sans but lucratif et les coopératives d’habitation, ce qui montre que les logements hors marché peuvent être efficaces pour protéger les locataires contre les expulsions ».

Plus précisément, il constate qu’un peu plus de 4 % des locataires de logements sociaux ont été expulsés au cours des cinq dernières années, contre 6 % des locataires de logements privés.

Cela signifie-t-il que le gouvernement devrait encourager davantage de logements sans but lucratif? Jones a déclaré que la recherche elle-même ne parle pas de ce point, mais il se décrit comme un «grand partisan» du logement non marchand et du logement locatif construit à cet effet.

Xuereb et Jones constatent également que les risques d’expulsion sont 1,7 fois plus élevés pour les locataires autochtones.

« Les taux élevés d’expulsion des locataires autochtones peuvent être causés par un large éventail de facteurs, mais il ne fait aucun doute que la discrimination contre les Autochtones existe sur le marché locatif au Canada », écrivent-ils.

Le premier ministre David Eby a présenté les conclusions comme une preuve de la pression exercée sur le parc immobilier provincial, la demande dépassant l’offre.

« Une grande partie de cette pression retombe sur les locataires », a déclaré Eby lundi. « Dans certains cas, les propriétaires sont prêts à contourner ou à enfreindre les règles afin de retirer un locataire afin de pouvoir éviter le contrôle des loyers et augmenter le loyer. Nous avons mis en place une pénalité de 12 mois de loyer pour un propriétaire qui se livre à ce comportement, qu’il doit payer au locataire.

« Nous surveillons en permanence et si nous devons prendre des mesures supplémentaires pour garantir la protection des locataires, nous le ferons. »

