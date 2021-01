Les prix des logements dans les capitales ont atteint des niveaux records malgré la récession de Covid et l’exode des professionnels vers les zones régionales.

Sydney et Melbourne ont même bien fait, malgré des mois consécutifs de baisse de prix pendant les verrouillages de coronavirus.

Les données sur les ventes immobilières du domaine ont montré que les prix médians des maisons ont atteint des niveaux records en décembre 2020 dans six des huit marchés de la capitale australienne, même si les professionnels qui pouvaient travailler à domicile ont déménagé dans les zones régionales de la côte.

Darwin et Perth ont été les seuls marchés majeurs à manquer les sommets de tous les temps, malgré la hausse des prix, les deux villes dépendantes des ressources étant toujours en deçà des sommets de 2014.

Les maisons à plusieurs chambres à Brisbane (photo ci-dessus) inondent le marché, mais offrent un bon rapport qualité-prix par rapport aux autres capitales

Sydney, le plus grand marché immobilier d’Australie, a continué d’afficher le prix médian du logement le plus cher d’Australie, soit 1,2 million de dollars, sur la base des ventes de domaines à la fin de l’année dernière, avec des prix en hausse de 6,7%.

L’analyste principal de recherche du domaine, Nicola Powell, a déclaré qu’une baisse des taux d’intérêt en novembre, portant le taux au comptant à un nouveau niveau record de 0,1%, a stimulé la demande à la fin d’une année difficile.

«Les taux d’intérêt historiquement bas ont stimulé l’activité des acheteurs avec un crédit moins cher facilitant l’accessibilité des remboursements hypothécaires», a déclaré le Dr Powell.

Malgré trois mois de blocage, les prix médians des maisons à Melbourne ont augmenté d’un plus modeste 3,9 pour cent à 936 073 $.

Les maisons à plusieurs chambres à Brisbane (photo ci-dessus) inondent le marché, mais offrent un bon rapport qualité-prix par rapport aux autres capitales

Les unités du CBD de Sydney (photo ci-dessus) se vendent confortablement pour plus d’un million de dollars l’unité, car les acheteurs profitent des taux d’intérêt bas

Le Dr Powell a lié cela aux «acheteurs d’une première maison utilisant des incitations, des taux hypothécaires bas et un pot d’épargne plus important, les restrictions de Covid réduisant les dépenses discrétionnaires à Melbourne».

PRIX DES MAISONS MÉDIENNES DANS LES VILLES DE LA CAPITALE AUSTRALIE Sydney: 1 211 488 $ (+ 6,7%) Melbourne: 936 073 $ (en hausse de 3,9%) Canberra: 855530 $ (+ 9,1%) Brisbane: 616 387 dollars (+ 5,6%) Adélaïde: 574 264 dollars (+ 6,1%) Hobart: 564091 $ (en hausse de 12,4%) Perth: 563214 $ (+ 6,3%) Darwin: 533 845 dollars (+ 3,6%) National: 852 940 $ (+ 5,8%) Source: Domaine

Brisbane, qui offre depuis longtemps de la valeur aux propriétaires et aux investisseurs, a vu des propriétés sous le marteau pour plus de 616 387 $, contre 611 606 $.

Cela était dû à «la baisse des taux hypothécaires et l’amélioration de la capacité d’emprunt ont alimenté la demande des acheteurs», selon Powell.

Adélaïde (574 264 $) et Canberra (855 530 $) ont également connu une croissance, tout comme Hobart (564 091 $).

Perth (563 214 $) et Darwin (533 845 $) sont restés stables, mais n’ont pas réussi à atteindre des niveaux records, mais les chiffres sont restés encourageants pour ceux désireux de vendre.

«Perth reste la deuxième capitale la plus abordable pour acheter une maison ou une unité», a déclaré Powell.

« À Darwin, le confinement réussi de Covid-19 a augmenté la demande des acheteurs, et une fois que le vaccin sera déployé dans toute l’Australie, davantage de personnes se tourneront potentiellement vers le haut de gamme pour des opportunités d’emploi, ce qui entraînera une amélioration du marché du logement. »

En ce qui concerne les prix unitaires, Sydney était à nouveau le plus cher (729 840 $) devant Melbourne (569 677 $) et Canberra (485 410 $).

Brisbane (395218 USD), Adélaïde (350122 USD) et Darwin (285539 USD) étaient les capitales offrant une valeur ajoutée aux propriétaires et aux investisseurs, tandis que Melbourne (569677 USD) et Canberra (485410 USD) ont connu une croissance significative en 2020.

Les unités à Darwin (photo ci-dessus) offrent une opportunité idéale pour les investisseurs ou les premiers acheteurs

En Nouvelle-Galles du Sud, les maisons sur la côte centrale – un trajet long mais gérable à Sydney – ont grimpé de 12,7% depuis cette période de l’année dernière.

Le prix médian des maisons est maintenant de 710 000 $, contre 630 000 $ il y a 12 mois.

La seule région de Nouvelle-Galles du Sud à subir une baisse des prix des logements a été la Basse-Côte-Nord à Sydney, où les prix médians des maisons ont chuté de 0,6%, passant d’un énorme 2 600 000 $ à 2 583 500 $, toujours en train de mouiller les yeux.

L’Inner West branché de Sydney a également connu de modestes augmentations de seulement 3,3% par rapport à d’autres régions, telles que les plages du nord, qui ont connu une augmentation de 10,1% d’une année sur l’autre.