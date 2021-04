Les prix de l’immobilier australiens ont bondi au rythme mensuel le plus rapide en 32 ans, la crainte de passer à côté ayant vu les acheteurs s’entasser dans la brique et le mortier.

Les taux d’intérêt historiquement bas, loin de rendre les maisons plus abordables, ont fait grimper la valeur des maisons et des appartements sur tous les marchés des capitales.

Les valeurs nationales des logements, tant dans les villes que dans les régions, ont augmenté en moyenne de 2,8% en mars, le gain mensuel le plus rapide depuis octobre 1988, ont révélé de nouvelles données CoreLogic.

À Sydney, le prix médian de l’immobilier a grimpé de 4,3% encore plus dramatique pour atteindre un nouveau record de 1,113 million de dollars, les banlieues haut de gamme menant la charge à la hausse.

Les prix des maisons augmentent partout Sydney: en hausse de 4,3% à 1112671 $ Melbourne: en hausse de 2,6% à 859097 $ Brisbane: en hausse de 2,6% à 607969 $ Adélaïde: en hausse de 1,6% à 518 692 dollars Perth: en hausse de 1,8% à 527 833 $ Hobart: en hausse de 3% à 584 974 $ Darwin: en hausse de 1,9% à 519575 $ Canberra: en hausse de 3,3% à 819 707 $ Source: Indice CoreLogic Home Value pour mars 2021

Les prix des logements dans la ville la plus peuplée d’Australie, comprenant à la fois des maisons et des appartements, ont augmenté de 3,7% pour atteindre 928 028 dollars, soit la croissance mensuelle la plus rapide depuis 1988.

Les prix de l’immobilier à Sydney sont maintenant de 2,6% au-dessus du record établi en 2017, avant qu’une répression des prêts aux investisseurs et des prêts à intérêt seulement ne déclenche un repli de deux ans.

La flambée de récession post-Covid dans la ville la plus peuplée d’Australie a plus que compensé la chute de 14,9% qui s’est produite entre 2017 et mai 2019, lors d’une élection fédérale, et la baisse de 2,9% lors des fermetures de coronavirus en 2020.

Melbourne, qui a connu des difficultés en 2020 à la suite du verrouillage de trois mois à l’échelle de la ville, a vu son prix médian de l’immobilier grimper de 2,6% le mois dernier pour atteindre un nouveau record de 859097 $.

La valeur équivalente de Brisbane a également augmenté de 2,6% pour atteindre un record de 607 969 $.

Les prix des maisons à Hobart ont augmenté de 3 pour cent pour atteindre un niveau record de 584 974 $, rendant la capitale tasmanienne plus chère qu’Adélaïde, Perth et Darwin.

Le prix médian des maisons à Canberra a grimpé de 3,3% pour s’établir à 819 707 $, un autre record.

Le directeur de la recherche de CoreLogic, Tim Lawless, a déclaré que la peur de passer à côté était certainement un facteur avec une demande dépassant systématiquement l’offre annoncée.

«Un taux d’absorption aussi rapide maintient les niveaux globaux de stocks bas et renforce le sentiment de FOMO parmi les acheteurs», a-t-il déclaré.

La flambée des prix s’est produite dans chaque capitale de l’état et du territoire, les prix médians des maisons d’Adélaïde augmentant de 1,6% pour atteindre un record de 518 692 $.

Melbourne, qui a connu des difficultés en 2020 à la suite du verrouillage de trois mois, a vu son prix de l’immobilier à mi-chemin le mois dernier grimper de 2,6% pour atteindre un nouveau record de 859097 $.

Les valeurs équivalentes de Perth ont augmenté de 1,8 pour cent à 527 833 $ tandis que les prix des maisons à mi-parcours de Darwin ont augmenté de 1,9 pour cent à 519 575 $.

Les deux villes sont la seule année de marché des capitales à avoir atteint des niveaux records, avec des prix toujours inférieurs au pic de 2014.

Everybody’s Home, un groupe qui milite pour plus de logements sociaux, a déclaré que la montée en flèche de la valeur des propriétés mettait le logement hors de la portée des acheteurs et des locataires en herbe.

« La hausse des prix des logements, alimentée par de l’argent bon marché, entraînera une augmentation des coûts sur le marché de la location, aggravant l’accessibilité financière », a déclaré la porte-parole Kate Colvin.

Mme Colvin a déclaré que la fin des six dernières vacances de remboursement de l’hypothèque de six mois verrait les emprunteurs en difficulté forcés de vendre, après la fin des subventions salariales JobKeeper et l’augmentation de 150 $ du coronavirus aux allocations de chômage JobSeeker.

« Cela ne fera qu’empirer avec la fin de JobKeeper et la réduction de JobSeeker cette semaine, ainsi que la date limite pour les reports de prêts hypothécaires hier », a-t-elle déclaré.

« Nous nous préparons maintenant à ce qui pourrait être le plus grand choc économique depuis la pandémie elle-même et en promettant de construire plus de logements sociaux et abordables, le gouvernement fédéral peut assurer notre avenir et empêcher l’aggravation d’une crise intergénérationnelle du logement. »

En novembre, la Banque de réserve d’Australie a abaissé les taux d’intérêt à un nouveau niveau record de 0,1%, et le gouverneur Philip Lowe a toujours promis de les y maintenir jusqu’en 2024.

Trois des quatre grandes banques australiennes proposent des taux hypothécaires fixes inférieurs à 2% et ANZ prévoit une augmentation du prix des logements de 17% dans les capitales rien qu’en 2021.

La banque s’attend à ce que Sydney connaisse une augmentation encore plus importante de 19%.