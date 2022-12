Les prix des hôtels et les tarifs aériens diminuent à mesure que la demande de voyages diminue

Les prix à la consommation des hôtels, motels et autres hébergements ont chuté de près de 5 % en novembre par rapport à octobre, selon le dernier rapport gouvernemental sur l’inflation, signe que la demande de voyages en plein essor a perdu de son élan par rapport à l’été.

Les tarifs aériens ont également chuté d’un mois à l’autre, de 0,6 %. Pourtant, l’indice des prix des hôtels, motels et hébergements était de 3 % plus élevé qu’il y a un an, tandis que les tarifs aériens étaient de 36 % plus élevés.

Le temps de recharge survient dans une année où l’industrie du voyage a connu des vents favorables majeurs après quelques années turbulentes dues à Covid. La demande de voyages refoulée a même commencé à empiéter sur l’élan du commerce de détail alors que les acheteurs pandémiques se sont transformés en voyageurs post-pandémiques.

Mais avec une éventuelle récession à l’horizon, la baisse des prix des voyages en novembre pourrait être le signe avant-coureur d’une nouvelle baisse de la demande.

L’industrie du voyage a vu la demande diminuer depuis la poussée estivale. JetBlue a déclaré mardi dans un dossier réglementaire que la forte demande de dernière minute qu’elle avait anticipée pour décembre dans ses précédentes perspectives financières “s’est matérialisée en deçà des attentes”. Les perspectives actualisées de la compagnie aérienne, qui incluent également l’impact de l’ouragan Nicole en novembre, fixent la croissance de ses revenus unitaires au quatrième trimestre “dans le bas de ses prévisions précédentes” avec 15% à 19% par rapport à 2019.

Le PDG d’United Airlines, Scott Kirby, a toutefois déclaré que la demande et les revenus de voyages restaient solides alors que les voyages d’affaires avaient “plafonné”.

Même si la demande de voyages diminue, les revenus de l’industrie sont demeurés stables en raison de la hausse des prix. Les réservations de vols au-dessus de Thanksgiving ont diminué de 7 % par rapport à 2019, mais des tarifs plus élevés ont permis aux revenus d’augmenter de 3 %, selon les données d’Adobe.