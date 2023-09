Les prix des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro au Royaume-Uni et aux États-Unis apparaissent avec les spécifications clés

Google annonce le duo Pixel 8 le 4 octobre. Nous savons déjà à quoi ressemblerait le téléphone et des rapports suggèrent une augmentation des prix en Europe continentale. Aujourd’hui, le coût présumé du téléphone au Royaume-Uni et aux États-Unis est également apparu en ligne, et l’une des fuites contenait également les spécifications clés des deux téléphones.

Le Pixel 8 débutera à partir de 699 £/699 $ et disposera de 8 Go de RAM. Le Pixel 8 Pro coûterait 999 £ au Royaume-Uni, mais seulement 899 $ aux États-Unis avec son nouvel écran OLED LTPO. La Pixel Watch 2 coûterait 349 £.

Le Pixel 8 de base constitue clairement une légère amélioration par rapport à son prédécesseur tout en conservant les mêmes caméras. Le grand changement viendra probablement du chipset Tensor G3, doté d’une meilleure puissance de traitement. Le capteur derrière la caméra selfie changera également, et ce, sur les deux smartphones.

Le Pixel 8 Pro apporte un nouvel appareil photo ultra-large de 48 MP, remplaçant le capteur de 12 MP du Pixel 7 Pro ; cependant, il restera dans le non-Pro. La couleur du héros sera le bleu que nous avons vu dans plusieurs promos, et cette fois, la troisième caméra se retrouvera dans le design ovale à côté des deux autres tireurs.

