Les prix des glaces doublent en 1 mois alors que l’Argentine lutte contre une inflation massive

Le propriétaire d’un dépanneur à Buenos Aires a reçu cette semaine une liste de prix mise à jour de son fournisseur, révélant une augmentation surprenante de 60 % des prix des collations, des condiments, des sodas et des glaces depuis fin juillet.

Cet ajustement des prix a été provoqué par le résultat d’une élection primaire qui a déclenché une dévaluation rapide du peso et une hausse subséquente des taux d’intérêt.

Les listes de prix examinées d’un fournisseur national de premier plan, analysées par Reuters, dépeignent une hausse moyenne de 18 % entre le 26 juillet et le 15 août.

La liste des prix, mise à jour après qu’un choc électoral primaire a conduit à une forte dévaluation du peso et à une hausse des taux d’intérêt lundi, souligne l’ampleur du défi de l’Argentine pour éviter que l’inflation, déjà à 113%, ne grimpe plus rapidement.

« Une glace pour quelqu’un qui vient au magasin coûtait 1 000 pesos auparavant, aujourd’hui c’est 2 000 », a déclaré Acuna, citant une augmentation de 35% puis de 50% deux semaines plus tard. Il a ajouté que les propriétaires comme lui de mini-magasins « kiosko » ne savaient pas quoi répondre.

« Nous, propriétaires de kiosques, ne savons pas si nous devons augmenter les prix chaque jour, ou de combien. »

Les listes de prix d’un grand fournisseur national, analysées par Reuters, ont montré une hausse moyenne de 18 % entre le 26 juillet et le 15 août. Beaucoup ont été regroupées autour de 25 %, tandis que certains prix sont restés inchangés. Les crèmes glacées et les desserts ont connu les sauts les plus importants, bien qu’il y ait eu des écarts entre les différents produits.

L’analyse suggère que les grossistes augmentent rapidement leurs prix après la volatilité du marché cette semaine, ce qui alimentera une inflation plus élevée en août alors que le pays se bat pour éviter l’hyperinflation qu’il a subie à la fin des années 1980.

La liste de prix offre une fenêtre sur la façon dont ces chocs du marché sont transmis aux propriétaires de petites entreprises et, éventuellement, aux clients. Acuna a déclaré que les produits importés, confrontés à des pénuries ou saisonniers connaissent les plus fortes augmentations.

Les entreprises vendant de tout, des produits de nettoyage aux pièces automobiles, se sont précipitées pour s’adapter à la hausse des prix de gros cette semaine, suspendant complètement les offres spéciales et parfois les ventes.

Juan Pablo Spagnolo, 46 ​​ans, un autre propriétaire de dépanneur, a déclaré qu’après des augmentations initiales de 40% à 50% lundi et mardi par rapport au mois précédent, mercredi, il avait reçu des listes avec des augmentations plus « raisonnables », allant de 15% à 25 %.

« Je vous dis la réalité d’aujourd’hui, mais la réalité de lundi prochain est complètement différente », a déclaré Spagnolo.

Même les propriétaires d’entreprise ayant des décennies d’expérience, comme Acuna, ont du mal à s’adapter à l’inflation à trois chiffres, qui, selon les analystes, augmentera encore à l’approche des élections générales du 22 octobre, où l’économiste libertaire radical Javier Milei a pris position de tête.

Depuis mars, les propriétaires d’entreprise reçoivent des listes de prix mises à jour de leurs fournisseurs deux fois par mois, soit le double de la fréquence d’il y a un an, a déclaré Acuna. Toute nouvelle drastique, telle que la dévaluation de lundi, peut conduire à une liste supplémentaire, a-t-il déclaré. Les hausses de prix sont beaucoup plus fortes que les années précédentes, au moins 10 % par mois, mais certains produits connaissent des hausses beaucoup plus importantes.

Selon Acuna, les propriétaires décident ensuite comment répercuter ces hausses de prix sur les clients, en traçant une ligne fine entre le maintien de la rentabilité et la garantie d’une clientèle stable. Certains mettent en place les hausses de prix progressivement pour ne pas faire fuir les clients. D’autres décident d’accepter des pertes sur certains produits au profit de la fidélisation des clients.

« Vous continuez à essayer d’acheter moins cher, recherchez un bon prix, organisez des promotions », a déclaré Acuna. « Vous continuez à essayer de garder les gens qui viennent à votre kiosque, pour vous choisir. Il n’y a pas d’autre option. »

Maria Leguizamon, une gérante d’appartement de 48 ans et cliente fréquente du magasin Acuna, a déclaré qu’elle devra réduire ses dépenses après les augmentations de prix de cette semaine – en achetant moins de viande et moins de friandises.

« Les prix ont explosé, dans tous les sens », a déclaré Leguizamon, ajoutant qu’elle ne blâmait pas les propriétaires de magasins et les petites entreprises qui essayaient simplement de survivre. « C’est de la folie ce que nous vivons. »